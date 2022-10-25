Кадыров раскритиковал ход спецоперации, сбои в работе WhatsApp: главное в подкасте URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пре-открытие «Огонь. Пляж» Балтым. Санаторный. Екатеринбург, музыка, наушники, пляж, отдых
Слушатели подкаста URA.RU могут быстро узнать о главных новостях дня Фото:

Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты коротко и понятно будут рассказывать о самых главных событиях, происходящих в России и мире.

В сегодняшнем выпуске вы узнаете почему перестал работать WhatsApp, обсудим последние высказывания Рамзана Кадырова о ходе спецоперации, новые факты о «грязной бомбе», а также обсудим другие интересные новости!

Будьте в курсе событий. Слушайте «Давай по-быстрому» «ВКонтакте», на YouTube и в Яндекс Музыке.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты коротко и понятно будут рассказывать о самых главных событиях, происходящих в России и мире. В сегодняшнем выпуске вы узнаете почему перестал работать WhatsApp, обсудим последние высказывания Рамзана Кадырова о ходе спецоперации, новые факты о «грязной бомбе», а также обсудим другие интересные новости! Будьте в курсе событий. Слушайте «Давай по-быстрому» «ВКонтакте», на YouTube и в Яндекс Музыке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...