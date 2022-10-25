Кадыров раскритиковал ход спецоперации, сбои в работе WhatsApp: главное в подкасте URA.RU 25 октября 2022 в 22:58 Размер текста - 17 + Слушатели подкаста URA.RU могут быстро узнать о главных новостях дня Фото: Александр Мамаев © URA.RU Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты коротко и понятно будут рассказывать о самых главных событиях, происходящих в России и мире. В сегодняшнем выпуске вы узнаете почему перестал работать WhatsApp, обсудим последние высказывания Рамзана Кадырова о ходе спецоперации, новые факты о «грязной бомбе», а также обсудим другие интересные новости! Будьте в курсе событий. Слушайте «Давай по-быстрому» « ВКонтакте », на YouTube и в Яндекс Музыке . Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/23588233' target="_blank">Давай по-быстрому</a> на Яндекс Музыке Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты коротко и понятно будут рассказывать о самых главных событиях, происходящих в России и мире. В сегодняшнем выпуске вы узнаете почему перестал работать WhatsApp, обсудим последние высказывания Рамзана Кадырова о ходе спецоперации, новые факты о «грязной бомбе», а также обсудим другие интересные новости! Будьте в курсе событий. Слушайте «Давай по-быстрому» «ВКонтакте», на YouTube и в Яндекс Музыке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям