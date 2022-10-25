Кадыров раскритиковал ход спецоперации, сбои в работе WhatsApp: главное в подкасте URA.RU

Слушатели подкаста URA.RU могут быстро узнать о главных новостях дня
Информационное агентство URA.RU запустило ежедневный подкаст «Давай по-быстрому». Каждый день журналисты коротко и понятно будут рассказывать о самых главных событиях, происходящих в России и мире.
В сегодняшнем выпуске вы узнаете почему перестал работать WhatsApp, обсудим последние высказывания Рамзана Кадырова о ходе спецоперации, новые факты о «грязной бомбе», а также обсудим другие интересные новости!
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