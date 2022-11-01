Реформатор Конституции РФ: указа о завершении мобилизации не будет

Дополнительных документов о завершении частичной мобилизации не будет, заявил Андрей Клишас
новость из сюжетаМобилизация в России
В России не будет никаких дополнительных указов о завершении частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Никаких дополнительных указов об окончании частичной мобилизации не требуется», —сказал Клишас. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстолронних переговоров с главами Армении и Азербайджана в Сочи заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Российский глава сообщил, что необходимости в соответствующем указе президента нет.
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