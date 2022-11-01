Реформатор Конституции РФ: указа о завершении мобилизации не будет

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Дополнительных документов о завершении частичной мобилизации не будет, заявил Андрей Клишас Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В России не будет никаких дополнительных указов о завершении частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Никаких дополнительных указов об окончании частичной мобилизации не требуется», —сказал Клишас. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстолронних переговоров с главами Армении и Азербайджана в Сочи заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Российский глава сообщил, что необходимости в соответствующем указе президента нет.

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В России не будет никаких дополнительных указов о завершении частичной мобилизации. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Никаких дополнительных указов об окончании частичной мобилизации не требуется», —сказал Клишас. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстолронних переговоров с главами Армении и Азербайджана в Сочи заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен. Российский глава сообщил, что необходимости в соответствующем указе президента нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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