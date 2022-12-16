БелПВО: в небо Беларуси поднята боевая авиация 16 декабря 2022 в 13:26 Размер текста - 17 + Белорусский ДРЛО показывает истребителям цели для ударов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В небо Беларуси поднята боевая авиация. Об этом сообщил проект «Белорусский Гаюн», занимающийся мониторингом военной активности. «Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У „Сергей Атаянц“», — указано в telegram-канале проекта. Самолет обнаруживает цели и определяет точки для ударов пилотам истребителей. Также в воздух подняли штурмовик Су-25 и МиГ-31К ВКС РФ. Уточняется, что самолет поднялся в небо в 10:04 по местному времени с аэродрома в поселке Мачулищи. Причины не уточняются. В небо Беларуси поднята боевая авиация. Об этом сообщил проект «Белорусский Гаюн», занимающийся мониторингом военной активности. «Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У „Сергей Атаянц“», — указано в telegram-канале проекта. Самолет обнаруживает цели и определяет точки для ударов пилотам истребителей. Также в воздух подняли штурмовик Су-25 и МиГ-31К ВКС РФ. Уточняется, что самолет поднялся в небо в 10:04 по местному времени с аэродрома в поселке Мачулищи. Причины не уточняются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям