БелПВО: в небо Беларуси поднята боевая авиация

В небо Беларуси поднята боевая авиация. Об этом сообщил проект «Белорусский Гаюн», занимающийся мониторингом военной активности.
«Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У „Сергей Атаянц“», — указано в telegram-канале проекта. Самолет обнаруживает цели и определяет точки для ударов пилотам истребителей. Также в воздух подняли штурмовик Су-25 и МиГ-31К ВКС РФ.
Уточняется, что самолет поднялся в небо в 10:04 по местному времени с аэродрома в поселке Мачулищи. Причины не уточняются.
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В небо Беларуси поднята боевая авиация. Об этом сообщил проект «Белорусский Гаюн», занимающийся мониторингом военной активности. «Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У „Сергей Атаянц“», — указано в telegram-канале проекта. Самолет обнаруживает цели и определяет точки для ударов пилотам истребителей. Также в воздух подняли штурмовик Су-25 и МиГ-31К ВКС РФ. Уточняется, что самолет поднялся в небо в 10:04 по местному времени с аэродрома в поселке Мачулищи. Причины не уточняются.