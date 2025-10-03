Shot: самолет разбился в Сибири, есть погибший

В Красноярском крае 3 октября разбился самолет Ан-2, следовавший из села Верхнеусинское в поселок Шушенское, авария произошла в 40 километрах от поселка Танзыбей Ермаковского района. По предварительным данным, в результате крушения погиб один человек — предположительно, пилот воздушного судна.
«Как нам стало известно, „Кукурузник“, принадлежащий ООО „Борус“, летел из села Верхнеусинское в Шушенское соседнего района. Один человек погиб, предварительно, это пилот», — пишет SHOT.
После исчезновения с радаров к месту происшествия оперативно выдвинулись спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Спасатели отмечают, что место крушения находится в труднопроходимой тайге. Ранее RT писал о падении Ан-2 в Ростовской области. Тогда причиной трагедии назвали ошибку пилота.
