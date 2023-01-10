Украине предрекли катастрофические последствия после сдачи Соледара и Бахмута

10 января 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

По мнению эксперта Литовкина, освобождение Соледара и Артемовска откроет ВС РФ путь на Краматорск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Соледара и Артемовска откроет ВС РФ путь на Краматорск, поэтому украинские военные пытаются держаться за эти города. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин. «Когда мы возьмем эти два города [Соледар и Артемовск], откроется дорога на Краматорск и перспектива полного освобождения ДНР от бандеровцев», — сказал эксперт Литовкин. Его слова передает Пятый канал. Он отметил, что через эти города происходят поставки вооружений и боевой техники, а в шахтах Соледара хранятся боеприпасы, поэтому ВСУ не хотят потерять там оборону. Ранее стало известно, что российские военные оставили ВСУ единственный путь отступления из Соледара. Разбитые части украинских военных выводят из города, но замена им не прибывает, об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Если российские войска возьмут Соледар, а вслед за ним Артемовск, то они выйдут на третью, главную полосу обороны противника, которая проходит вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), его слова передает «Национальная служба новостей».

Освобождение Соледара и Артемовска откроет ВС РФ путь на Краматорск, поэтому украинские военные пытаются держаться за эти города. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин. «Когда мы возьмем эти два города [Соледар и Артемовск], откроется дорога на Краматорск и перспектива полного освобождения ДНР от бандеровцев», — сказал эксперт Литовкин. Его слова передает Пятый канал. Он отметил, что через эти города происходят поставки вооружений и боевой техники, а в шахтах Соледара хранятся боеприпасы, поэтому ВСУ не хотят потерять там оборону. Ранее стало известно, что российские военные оставили ВСУ единственный путь отступления из Соледара. Разбитые части украинских военных выводят из города, но замена им не прибывает, об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин. Если российские войска возьмут Соледар, а вслед за ним Артемовск, то они выйдут на третью, главную полосу обороны противника, которая проходит вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), его слова передает «Национальная служба новостей».