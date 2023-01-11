Посол РФ нашел подтверждение участия США в конфликте на Украине

Посол РФ Антонов: США участвуют в СВО, обучая украинцев использовать ЗРК Patriot

11 января 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

США участвует в конфликте на Украине, обучая ВСУ использованию Patriot, заявил Анатолий Антонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тот факт, что Пентагон принял решение обучить ВСУ использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, подтверждает участие Вашингтона в конфликте на Украине. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Решение военного ведомства США организовать курс обучения [по использованию ЗРК Patriot] на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», — сказал Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано в telegram-канале российского посольства. Посол РФ подчеркнул, что российской стороне удается донести до Вашингтона информацию об опасности таких действий. Ранее сообщалось о визите президента Украины Владимира Зеленского в США, в ходе которого обсуждалась дальнейшая помощь Киеву со стороны Штатов, пишет «Царьград». Позже Вашингтон пообещал украинской стороне ЗРК Patriot, передает телеканал 360. После в США сообщили о том, что Пентагон будет обучать украинских военных эксплуатации ракетно-зенитных комплексов, сообщает MK.RU .

Тот факт, что Пентагон принял решение обучить ВСУ использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, подтверждает участие Вашингтона в конфликте на Украине. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Решение военного ведомства США организовать курс обучения [по использованию ЗРК Patriot] на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», — сказал Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано в telegram-канале российского посольства. Посол РФ подчеркнул, что российской стороне удается донести до Вашингтона информацию об опасности таких действий. Ранее сообщалось о визите президента Украины Владимира Зеленского в США, в ходе которого обсуждалась дальнейшая помощь Киеву со стороны Штатов, пишет «Царьград». Позже Вашингтон пообещал украинской стороне ЗРК Patriot, передает телеканал 360. После в США сообщили о том, что Пентагон будет обучать украинских военных эксплуатации ракетно-зенитных комплексов, сообщает MK.RU.