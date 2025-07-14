NYT: обещавший закончить конфликт на Украине Трамп ведет себя как Байден

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Трамп постепенно изменил свою позицию по вопросу поддержки Украины
Трамп постепенно изменил свою позицию по вопросу поддержки Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ожидается, что президент США Дональд Трамп официально представит новый план по продаже американского оружия европейским союзникам, которые затем передадут его Украине. Такой подход, по мнению наблюдателей, сближает Трампа с позицией его предшественника Джо Байдена, несмотря на прежние заявления о намерении дистанцироваться от конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет издание The New York Times.

По данным издания, в течение последних месяцев Трамп постепенно изменил свою позицию по вопросу поддержки Украины. Если ранее он критиковал Киев и выражал сомнения в необходимости дальнейшей военной помощи, то теперь администрация готова не только возобновить поставки вооружений, но и рассмотреть новые санкции против России. По словам источников, Трамп также поддержал идею передачи Украине дополнительных комплексов Patriot.

В Белом доме и Конгрессе отмечают, что возвращение к поставкам вооружений Украине было воспринято как важный шаг. Однако, по мнению некоторых экспертов, речь пока идет лишь о восстановлении прежнего уровня поддержки, а не о долгосрочной стратегии. Европейские лидеры также приветствуют новую инициативу, видя в ней сигнал о сохранении трансатлантического единства. Изменение позиции Трампа связывают как с личными разочарованиями в отношениях с Владимиром Путиным, так и с давлением со стороны союзников по НАТО.

Несмотря на внешнее сближение с политикой Байдена, Трамп по-прежнему избегает прямого вовлечения США в конфликт. Новый план предусматривает, что именно европейцы будут оплачивать и поставлять вооружение Украине, а Вашингтон сохранит дистанцию. При этом вопрос о введении новых масштабных санкций против покупателей российской нефти и газа пока остается открытым.

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Ожидается, что президент США Дональд Трамп официально представит новый план по продаже американского оружия европейским союзникам, которые затем передадут его Украине. Такой подход, по мнению наблюдателей, сближает Трампа с позицией его предшественника Джо Байдена, несмотря на прежние заявления о намерении дистанцироваться от конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет издание The New York Times. По данным издания, в течение последних месяцев Трамп постепенно изменил свою позицию по вопросу поддержки Украины. Если ранее он критиковал Киев и выражал сомнения в необходимости дальнейшей военной помощи, то теперь администрация готова не только возобновить поставки вооружений, но и рассмотреть новые санкции против России. По словам источников, Трамп также поддержал идею передачи Украине дополнительных комплексов Patriot. В Белом доме и Конгрессе отмечают, что возвращение к поставкам вооружений Украине было воспринято как важный шаг. Однако, по мнению некоторых экспертов, речь пока идет лишь о восстановлении прежнего уровня поддержки, а не о долгосрочной стратегии. Европейские лидеры также приветствуют новую инициативу, видя в ней сигнал о сохранении трансатлантического единства. Изменение позиции Трампа связывают как с личными разочарованиями в отношениях с Владимиром Путиным, так и с давлением со стороны союзников по НАТО. Несмотря на внешнее сближение с политикой Байдена, Трамп по-прежнему избегает прямого вовлечения США в конфликт. Новый план предусматривает, что именно европейцы будут оплачивать и поставлять вооружение Украине, а Вашингтон сохранит дистанцию. При этом вопрос о введении новых масштабных санкций против покупателей российской нефти и газа пока остается открытым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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