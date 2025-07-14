Врач дала совет россиянам, страдающим заболеванием кожи

Врач-дерматолог Петрова: для снижения риска нужен правильный уход за кожей
© Служба новостей «URA.RU»
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Летом особенно важно ухаживать за кожей
Летом особенно важно ухаживать за кожей Фото:

Для людей с обострением кожи с розацеа важно использовать санскрины с фактором защиты, солнцезащитные очки, а также прекратить использование жирных кремов и масла. Об особенностях ухода за проблемной кожей летом рассказала врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова.

«Для пациентов с розацеа зачастую лучше подходят санскрины с фактором защиты не менее 30, в составе которых есть физические фильтры: оксид цинка, диоксид титана. Также не рекомендуется использовать маски с глиной, жирные крема и масла, а также косметику с эфирными маслами или яркими отдушками», — рассказала Петрова URA.ru.

Врач также поделилась правильной техникой нанесения солнцезащитного крема «два пальца»: разместить две полоски средства на средний и указательный пальцы от основания до кончика, затем распределить полученное количество по лицу, ушам и шее. При этом важно помнить, что тональные или bb/cc кремы с SPF не дают полноценной защиты от солнца и наносятся после санскрина. Также врачи рекомендуют при выборе средств для ухода за кожей с розацеа или другими заболеваниями советоваться с врачом-дерматологом очно или онлайн с помощью телемедицинских технологий.

Розацеей принято называть розовые угри. Это хроническое кожное заболевание, сопровождающееся стойким расширением кожных капилляров, образованием узелков и пузырьков, отеком и покраснением кожи. Заболевание поражает в основном кожу лица, хотя также может затрагивать и область шеи, груди, верхней части спины и волосистой части головы.

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Для людей с обострением кожи с розацеа важно использовать санскрины с фактором защиты, солнцезащитные очки, а также прекратить использование жирных кремов и масла. Об особенностях ухода за проблемной кожей летом рассказала врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова. «Для пациентов с розацеа зачастую лучше подходят санскрины с фактором защиты не менее 30, в составе которых есть физические фильтры: оксид цинка, диоксид титана. Также не рекомендуется использовать маски с глиной, жирные крема и масла, а также косметику с эфирными маслами или яркими отдушками», — рассказала Петрова URA.ru. Врач также поделилась правильной техникой нанесения солнцезащитного крема «два пальца»: разместить две полоски средства на средний и указательный пальцы от основания до кончика, затем распределить полученное количество по лицу, ушам и шее. При этом важно помнить, что тональные или bb/cc кремы с SPF не дают полноценной защиты от солнца и наносятся после санскрина. Также врачи рекомендуют при выборе средств для ухода за кожей с розацеа или другими заболеваниями советоваться с врачом-дерматологом очно или онлайн с помощью телемедицинских технологий. Розацеей принято называть розовые угри. Это хроническое кожное заболевание, сопровождающееся стойким расширением кожных капилляров, образованием узелков и пузырьков, отеком и покраснением кожи. Заболевание поражает в основном кожу лица, хотя также может затрагивать и область шеи, груди, верхней части спины и волосистой части головы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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