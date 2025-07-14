В российской разведке раскрыли новый сценарий войны Запада против России

НАТО готовит Молдавию к участию в военном конфликте против РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России
НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России Фото:

НАТО готовит Молдавию к участию в возможном военном конфликте против России. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. По данным ведомства, альянс активно вовлекает Молдавию в свои военные планы, что может привести к негативным последствиям для самой страны.

«НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией... Как представляется, реализация такого сценария станет для Молдавии началом конца», — написали на официальном сайте СВР.

В российской разведке подчеркнули, что Североатлантический альянс рассматривает Молдавию как инструмент для эскалации напряженности в регионе и не исключает использования ее военного потенциала в случае столкновения с РФ. В ведомстве также заявили, что по планам НАТО молдаване должны стать «пушечным мясом» в ходе боевых действий против российских войск.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор сообщил о поддержке инициативы создания союзного государства между Молдовой и Россией, а также подтвердил намерение блока принять участие в предстоящих выборах. По словам Шора, блок «Победа» намерен бороться за представительство свободной Молдовы в парламенте, пишет RT. Шор также раскритиковал действующую власть, обвинив правящую партию в стремлении к сближению с Евросоюзом и НАТО, что, по мнению политика, представляет угрозу национальной безопасности Молдовы.

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НАТО готовит Молдавию к участию в возможном военном конфликте против России. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. По данным ведомства, альянс активно вовлекает Молдавию в свои военные планы, что может привести к негативным последствиям для самой страны. «НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией... Как представляется, реализация такого сценария станет для Молдавии началом конца», — написали на официальном сайте СВР. В российской разведке подчеркнули, что Североатлантический альянс рассматривает Молдавию как инструмент для эскалации напряженности в регионе и не исключает использования ее военного потенциала в случае столкновения с РФ. В ведомстве также заявили, что по планам НАТО молдаване должны стать «пушечным мясом» в ходе боевых действий против российских войск. Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор сообщил о поддержке инициативы создания союзного государства между Молдовой и Россией, а также подтвердил намерение блока принять участие в предстоящих выборах. По словам Шора, блок «Победа» намерен бороться за представительство свободной Молдовы в парламенте, пишет RT. Шор также раскритиковал действующую власть, обвинив правящую партию в стремлении к сближению с Евросоюзом и НАТО, что, по мнению политика, представляет угрозу национальной безопасности Молдовы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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