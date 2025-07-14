НАТО готовит Молдавию к участию в возможном военном конфликте против России. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. По данным ведомства, альянс активно вовлекает Молдавию в свои военные планы, что может привести к негативным последствиям для самой страны.
«НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией... Как представляется, реализация такого сценария станет для Молдавии началом конца», — написали на официальном сайте СВР.
В российской разведке подчеркнули, что Североатлантический альянс рассматривает Молдавию как инструмент для эскалации напряженности в регионе и не исключает использования ее военного потенциала в случае столкновения с РФ. В ведомстве также заявили, что по планам НАТО молдаване должны стать «пушечным мясом» в ходе боевых действий против российских войск.
Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор сообщил о поддержке инициативы создания союзного государства между Молдовой и Россией, а также подтвердил намерение блока принять участие в предстоящих выборах. По словам Шора, блок «Победа» намерен бороться за представительство свободной Молдовы в парламенте, пишет RT. Шор также раскритиковал действующую власть, обвинив правящую партию в стремлении к сближению с Евросоюзом и НАТО, что, по мнению политика, представляет угрозу национальной безопасности Молдовы.
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