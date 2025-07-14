Несколько районов Якутии остались без электричества

Центральный и Западный энергорайоны Якутии оказались обесточены. Энегетики продолжают восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение. Об этом рассказали в компании «Якутскэнерго».
«Энергетики Якутскэнерго ведут восстановление электроснабжения в Центральном и Западном энергорайонах Якутии, — сказано в сообщении организации. Оно опубликовано в telegram-канале.
Как уточнили энергетики республики, ранее поступили сведения об аварийной остановке энергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС, а также о перебоях в работе нескольких линий электропередачи. К ним относятся: КВЛ-110 кВ «Майя-Чурапча», ВЛ-110 кВ Л-112 «Чурапча-Хандыга», Л-«Майя-Борогонцы» и ВЛ-110 кВ Л-111 «Чурапча-Сулгачи».
В ведомстве сообщили, что под руководством министра ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеслава Емельянова состоялось экстренное заседание штаба по обеспечению надежного электроснабжения. По итогам совещания был принят комплекс мер, направленных на скорейшую ликвидацию последствий аварийных отключений.
Накануне, 13 июля, сообщалось, что более 22 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества из-за сильных ливней и порывистого ветра. Об этом сообщил врио губернатора Александр Дронов. По его словам, стихия нарушила электроснабжение в 477 населенных пунктах.
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