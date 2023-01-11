Украинские боевики пожаловались на командование ВСУ, бросившее их в Соледаре

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Командование ВСУ бросило своих бойцов во время отступления из Соледара, сообщил украинский боец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины бросила часть своих бойцов во время взятия Соледара Вооруженными силами России. Об этом заявил боец ВСУ, участвующий в обороне Соледара.

«Вечер добрый. Мы вышли из Соледара. Эти ****** (плохие люди — прим. URA.RU) нас кинули. Мы хотели выйти вчера, а нас попросили остаться», — заявил боец ВСУ. Его слова приводит издание «Политнавигатор». Он также отметил низкую подготовку офицеров ВСУ.

Также боец отметил, что в ходе боя за Соледар Украина потеряла 14 батальонов. Он уточнил, что часть ВСУ, которая осталась в городе, не сможет удержать Соледар.

В январе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара. Его слова передает RT. Военный корреспондент Андрей Коц заявил, что взятие этого города открывает большие возможности для армии РФ. По его словам, российская армия получает возможность перерезать линию снабжения Бахмутской группировки ВСУ.

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Армия Украины бросила часть своих бойцов во время взятия Соледара Вооруженными силами России. Об этом заявил боец ВСУ, участвующий в обороне Соледара. «Вечер добрый. Мы вышли из Соледара. Эти ****** (плохие люди — прим. URA.RU) нас кинули. Мы хотели выйти вчера, а нас попросили остаться», — заявил боец ВСУ. Его слова приводит издание «Политнавигатор». Он также отметил низкую подготовку офицеров ВСУ. Также боец отметил, что в ходе боя за Соледар Украина потеряла 14 батальонов. Он уточнил, что часть ВСУ, которая осталась в городе, не сможет удержать Соледар. В январе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара. Его слова передает RT. Военный корреспондент Андрей Коц заявил, что взятие этого города открывает большие возможности для армии РФ. По его словам, российская армия получает возможность перерезать линию снабжения Бахмутской группировки ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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