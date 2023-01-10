10 января 2023

Пушилин: российские силы перехватили инициативу у ВСУ на Донбассе

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
Российские войска контролируют центр Соледара Фото:
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Российские вооруженные силы полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе, Донецкая народная республика уже контролирует центр города Соледара. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Можно констатировать факт, что Вооруженными силами РФ полностью перехвачена инициатива у противника. Сейчас мы видим где-то активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов ДНР», — заявил Пушилин в эфире Первого канала.

Пушилин добавил, что по его данным, центр Соледара уже перешел под контроль подразделений «Вагнера». Ранее он объявлял, что Соледар близок к освобождению российской армией.

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Российские вооруженные силы полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе, Донецкая народная республика уже контролирует центр города Соледара. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Можно констатировать факт, что Вооруженными силами РФ полностью перехвачена инициатива у противника. Сейчас мы видим где-то активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов ДНР», — заявил Пушилин в эфире Первого канала. Пушилин добавил, что по его данным, центр Соледара уже перешел под контроль подразделений «Вагнера». Ранее он объявлял, что Соледар близок к освобождению российской армией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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