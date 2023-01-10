Пушилин: российские силы перехватили инициативу у ВСУ на Донбассе

Российские войска контролируют центр Соледара Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы полностью перехватили инициативу у ВСУ в Донбассе, Донецкая народная республика уже контролирует центр города Соледара. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Можно констатировать факт, что Вооруженными силами РФ полностью перехвачена инициатива у противника. Сейчас мы видим где-то активное удержание позиций и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов ДНР», — заявил Пушилин в эфире Первого канала.

Пушилин добавил, что по его данным, центр Соледара уже перешел под контроль подразделений «Вагнера». Ранее он объявлял, что Соледар близок к освобождению российской армией.