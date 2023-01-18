Зеленский объяснил замедление боевых действий на Украине «усталостью» сторон

19 января 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Зеленского, а востоке Украины сейчас идут ожесточенные бои Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замедление боевых действий на Украине вызвано «усталостью» сторон. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «[Конфликт на Украине] действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают […]», — сказал Зеленский в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. При этом украинский лидер указал, что на востоке Украины сейчас идут ожесточенные бои. Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке Украины, передает RT. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за успешных действий армии России оказались в нелегком положении, ситуация для них сейчас «пугающая». Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Замедление боевых действий на Украине вызвано «усталостью» сторон. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «[Конфликт на Украине] действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают […]», — сказал Зеленский в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. При этом украинский лидер указал, что на востоке Украины сейчас идут ожесточенные бои. Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке Украины, передает RT. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за успешных действий армии России оказались в нелегком положении, ситуация для них сейчас «пугающая». Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.