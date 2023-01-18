18 января 2023

Зеленский объяснил замедление боевых действий на Украине «усталостью» сторон

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
По словам Владимира Зеленского, а востоке Украины сейчас идут ожесточенные бои Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Замедление боевых действий на Украине вызвано «усталостью» сторон. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«[Конфликт на Украине] действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают […]», — сказал Зеленский в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. При этом украинский лидер указал, что на востоке Украины сейчас идут ожесточенные бои.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке Украины, передает RT. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за успешных действий армии России оказались в нелегком положении, ситуация для них сейчас «пугающая». Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Замедление боевых действий на Украине вызвано «усталостью» сторон. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «[Конфликт на Украине] действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают […]», — сказал Зеленский в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе. При этом украинский лидер указал, что на востоке Украины сейчас идут ожесточенные бои. Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке Украины, передает RT. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за успешных действий армии России оказались в нелегком положении, ситуация для них сейчас «пугающая». Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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