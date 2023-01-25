Американский журналист назвал истинную цель США при поставках танков на Украину

Американский журналист: США используют Украину, чтобы поссорить Германию и Россию

25 января 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Россия и Германия поссорятся из-за США, считает американский журналист Аарон Матэ Фото: Николай Бастриков © URA.RU Америка уговорила Германию поставить танки на Украину, чтобы внести разлад в отношения ФРГ и России. Такого мнения придерживается обозреватель ресурса Gray Zone Аарон Матэ. «Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал „исконным интересом“ США: разрыв отношений между Германией и Россией», — написал Матэ в Twitter. Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц был вынужден пренебречь опросами общественного мнения, которые свидетельствуют о том, что немецкие граждане против поставок танков Украине. Киевские власти давно просили Германию о поставках танков Leopard для использования их против России. 20 января представители министерств обороны стран НАТО собрались на немецкой военной базе Рамштайн, чтобы обсудить возможность этих поставок. Германия долго не могла принять решение об отправке танков Украине. Позднее Олаф Шольц заявил, что такая поставка состоится, передает RT.

Америка уговорила Германию поставить танки на Украину, чтобы внести разлад в отношения ФРГ и России. Такого мнения придерживается обозреватель ресурса Gray Zone Аарон Матэ. «Это победа того, что основатель Stratfor Джордж Фридман в 2015 году назвал „исконным интересом“ США: разрыв отношений между Германией и Россией», — написал Матэ в Twitter. Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц был вынужден пренебречь опросами общественного мнения, которые свидетельствуют о том, что немецкие граждане против поставок танков Украине. Киевские власти давно просили Германию о поставках танков Leopard для использования их против России. 20 января представители министерств обороны стран НАТО собрались на немецкой военной базе Рамштайн, чтобы обсудить возможность этих поставок. Германия долго не могла принять решение об отправке танков Украине. Позднее Олаф Шольц заявил, что такая поставка состоится, передает RT.