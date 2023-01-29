29 января 2023

Эрдоган двумя словами описал свои отношения с Путиным

Эрдоган: взаимоотношения с Россией и Путиным можно назвать уважительными и честными
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Эрдоган назвал честными и уважительными взаимоотношения с Путиным Фото:

Взаимоотношения между лидерами Турции и России можно назвать уважительными и честными. Такую характеристику дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Например, между нами и Россией существует взаимное уважение, доверие. Мои отношения с господином Путиным основаны на честности», — рассказал турецкий лидер. Его слова передает турецкий новостной канал TRT Haber.

Ранее Эрдоган выразил пожелание выступит посредником в конфликте между Россией и Украиной. Кроме того, он анонсировал запуск совместного газового хаба с Россией в течение этого года.

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Взаимоотношения между лидерами Турции и России можно назвать уважительными и честными. Такую характеристику дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Например, между нами и Россией существует взаимное уважение, доверие. Мои отношения с господином Путиным основаны на честности», — рассказал турецкий лидер. Его слова передает турецкий новостной канал TRT Haber. Ранее Эрдоган выразил пожелание выступит посредником в конфликте между Россией и Украиной. Кроме того, он анонсировал запуск совместного газового хаба с Россией в течение этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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