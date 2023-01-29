Эрдоган двумя словами описал свои отношения с Путиным

Эрдоган назвал честными и уважительными взаимоотношения с Путиным
Взаимоотношения между лидерами Турции и России можно назвать уважительными и честными. Такую характеристику дал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Например, между нами и Россией существует взаимное уважение, доверие. Мои отношения с господином Путиным основаны на честности», — рассказал турецкий лидер. Его слова передает турецкий новостной канал
Ранее Эрдоган выразил пожелание выступит посредником в конфликте между Россией и Украиной. Кроме того, он анонсировал запуск совместного газового хаба с Россией в течение этого года.
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.