Турция анонсировала скорый запуск предложенного Путиным проекта

Минэнергетики Турции: Анкара надеется запустить совместный с Россией газовый хаб в течение года
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Турция надеется на скорый запуск хаба, который предложил создать Владимир Путин Фото:

Турецкие власти надеются запустить совместный с Россией газовый хаб, инициатором создания которого был президент России Владимир Путин, в течение этого года. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в разговоре с турецким изданием.

«Надеемся, что мы сможем запустить газовый центр в течение года», — сказал Фатих Донмез в интервью турецкому изданию Star. Турецкий министр отметил, что страны Восточной и Юго-Восточной Европы также поддерживают проект создания хаба, потому что в регионе нет единого центра торговли топливом.

Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории его страны газовый хаб в октябре прошлого года. Он пояснял, что такая мера позволит регулировать цены в европейском регионе «без политической окраски». Эрдоган поддержал такую инициативу, и Турция начала над ней работу, сообщает «Национальная служба новостей». О начале практической реализации проекта газового хаба сообщал и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Турецкие власти надеются запустить совместный с Россией газовый хаб, инициатором создания которого был президент России Владимир Путин, в течение этого года. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в разговоре с турецким изданием. «Надеемся, что мы сможем запустить газовый центр в течение года», — сказал Фатих Донмез в интервью турецкому изданию Star. Турецкий министр отметил, что страны Восточной и Юго-Восточной Европы также поддерживают проект создания хаба, потому что в регионе нет единого центра торговли топливом. Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории его страны газовый хаб в октябре прошлого года. Он пояснял, что такая мера позволит регулировать цены в европейском регионе «без политической окраски». Эрдоган поддержал такую инициативу, и Турция начала над ней работу, сообщает «Национальная служба новостей». О начале практической реализации проекта газового хаба сообщал и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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