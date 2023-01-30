Киев пытается заставить НАТО воевать с Россией напрямую: главное к вечеру 30 января

Российская армия заняла выгодные позиции на востоке Угледара
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев провоцирует прямой конфликт между Россией и НАТО. Российский военный аналитик Владимир Прохватилов призывает к возобновлению ядерных испытаний в стране. URA.RU приводит главные новости к вечеру 30 января.
- В Китае пришли к выводу, что Украина пытается спровоцировать прямой конфликт НАТО и России. Военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин предположил, что для Киева это единственный способ победить.
- Военный аналитик Владимир Прохватилов считает, что необходимо возобновить ядерные испытания в России. Этот шаг поспособствует отказу Запада от поставок вооружения на Украину, а также отказу Украины от амбиций захватить Крым.
- Все проблемы с численностью в российской армии связаны с реформами бывшего главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова. Такое мнение высказал бывший вице-президент России Александр Руцкой.
- Вертолет ВСУ Ми-8 был сбит российской ПВО в Запорожской области. Также было уничтожено два беспилотника, передает Пятый канал.
- ВС РФ заняли позиции на востоке Угледара. К городу стягивает свои силы украинская армия.
- США перенесли базы, на которых изготавливается биологическое оружие, с Украины в Польшу и Прибалтику. США давно работают над созданием такого оружия и планируют протестировать его на гражданах Украины, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ России Игорь Кириллов.
- Губернатор Забайкальского края объявил гонорары за захват и уничтожение западной военной техники на Украине. Можно получить от 50 тысяч до 10 миллионов рублей в зависимости от того, какая техника была подбита. Меньше всего платят за беспилотники, РСЗО и БМП, больше всего — за танки.
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