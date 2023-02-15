Россиянам предсказали дефицит одежды

Mash: из-за землетрясения в Турции в России будет дефицит одежды
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Магазины в тц Гринвич. Екатеринбург, магазин одежды
Турция выступает одним из ведущим поставщиков вещей в Россию Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Из-за землетрясения в Турции в России ожидается дефицит турецкой одежды. Турция — один из крупнейших поставщиков одежды в РФ. Об этом сообщили в Турецкой ассоциации производителей одежды.

«Сами фабрики почти не пострадали, но часть временно закрылась из-за жертв среди персонала. Плюс помещения используют как центры для пострадавших — в Диярбакыре их больше всего», — приводит комментарий Турецкой ассоциации производителей одежды telegram-канал Mash. Отмечается, что предприятия уже вернулись к работе, однако объем их производства находится на уровне 20—25% от прежнего. В конце анализа следует вывод, что из-за землетрясения в Турции могут пострадать как потребили, так и поставщики.

Бренд Koton уже отменил поставки за границу. В Colin’s сообщили, что товар на ближайший сезон компания уже получила, но не знают, что делать с ним в будущем. Компания LC Waikiki планирует распределить производственные мощности на фабрики в других странах.

Землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Подземные толчки также затронули другие турецкие города и провинции. Кроме того, землетрясение отразилось и на соседних государствах. 14 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 35 418 человек, передает RT.

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Из-за землетрясения в Турции в России ожидается дефицит турецкой одежды. Турция — один из крупнейших поставщиков одежды в РФ. Об этом сообщили в Турецкой ассоциации производителей одежды. «Сами фабрики почти не пострадали, но часть временно закрылась из-за жертв среди персонала. Плюс помещения используют как центры для пострадавших — в Диярбакыре их больше всего», — приводит комментарий Турецкой ассоциации производителей одежды telegram-канал Mash. Отмечается, что предприятия уже вернулись к работе, однако объем их производства находится на уровне 20—25% от прежнего. В конце анализа следует вывод, что из-за землетрясения в Турции могут пострадать как потребили, так и поставщики. Бренд Koton уже отменил поставки за границу. В Colin’s сообщили, что товар на ближайший сезон компания уже получила, но не знают, что делать с ним в будущем. Компания LC Waikiki планирует распределить производственные мощности на фабрики в других странах. Землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Подземные толчки также затронули другие турецкие города и провинции. Кроме того, землетрясение отразилось и на соседних государствах. 14 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели 35 418 человек, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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