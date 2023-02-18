Советник Буша рассказал о предупреждениях Обаме по поводу Крыма

Администрация экс-президента США Джорджа Буша-младшего высказывала администрации Барака Обамы, возглавлявшего страну с 2009 по 2017 годы, свои опасения по поводу Крыма и России. Об этом рассказал советник Буша по национальной безопасности Стивен Хэдли.
Хэдли сообщил, что уходящая администрация оставила меморандум из 40 записок с оценкой международной ситуации перед вступлением Обамы на пост президента. «Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59% состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России, должны быть предотвращены», — сообщалось в меморандуме за пять лет до вхождения Крыма в состав России. Информацию сообщает
Также в документе сообщалось, что Россия якобы воспользуется зависимостью Европы от энергоносителей, чтобы «вбить клин» между Европой и США. Советники Буша-младшего считали, что Россия собирается укрепить статус «великой державы».
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении вернуть Крым и другие территории, вошедшие в состав РФ по итогам референдумов среди граждан. Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала Крым, передает «Ридус». Существует консенсус о том, что Украина не собирается возвращать полуостров военным путем, цитирует «Национальная служба новостей» старшего демократа комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита.
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