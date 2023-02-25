Глава Крыма призвал продолжить «замес» на Украине после угроз Зеленского

Вооруженные силы России (ВС РФ) должны продолжить наносить удары по важной инфраструктуре Украины, чтобы уберечь украинцев от вредной пропаганды и призывов президента Владимира Зеленского к захвату Крыма. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«Уверен, надо продолжать „замес“ украинской инфраструктуры», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что удары по инфраструктуре Украины, которая отвечает за распространение пропаганды и угрожающих заявлений Зеленского по поводу захвата Крыма, позволят оградить украинское население от столь вредной информации. Аксенов отметил, что Крыма и всех освобожденных Россией территорий Зеленскому «не видать как своих ушей».
Ранее Владимир Зеленский поделился информацией о планах украинской власти захватить полуостров Крым. По его словам, Вооруженные силы Украины активно к этому готовятся как в техническом, так и в моральном плане.
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Вооруженные силы России (ВС РФ) должны продолжить наносить удары по важной инфраструктуре Украины, чтобы уберечь украинцев от вредной пропаганды и призывов президента Владимира Зеленского к захвату Крыма. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов. «Уверен, надо продолжать „замес“ украинской инфраструктуры», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что удары по инфраструктуре Украины, которая отвечает за распространение пропаганды и угрожающих заявлений Зеленского по поводу захвата Крыма, позволят оградить украинское население от столь вредной информации. Аксенов отметил, что Крыма и всех освобожденных Россией территорий Зеленскому «не видать как своих ушей». Ранее Владимир Зеленский поделился информацией о планах украинской власти захватить полуостров Крым. По его словам, Вооруженные силы Украины активно к этому готовятся как в техническом, так и в моральном плане.