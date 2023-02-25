Глава Крыма призвал продолжить «замес» на Украине после угроз Зеленского

25 февраля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

После угроз Зеленского необходимо продолжить наносить удары по инфраструктуре Украины, заявил Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России (ВС РФ) должны продолжить наносить удары по важной инфраструктуре Украины, чтобы уберечь украинцев от вредной пропаганды и призывов президента Владимира Зеленского к захвату Крыма. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов. «Уверен, надо продолжать „замес“ украинской инфраструктуры», — написал Аксенов в своем telegram-канале . Он добавил, что удары по инфраструктуре Украины, которая отвечает за распространение пропаганды и угрожающих заявлений Зеленского по поводу захвата Крыма, позволят оградить украинское население от столь вредной информации. Аксенов отметил, что Крыма и всех освобожденных Россией территорий Зеленскому «не видать как своих ушей». Ранее Владимир Зеленский поделился информацией о планах украинской власти захватить полуостров Крым. По его словам, Вооруженные силы Украины активно к этому готовятся как в техническом, так и в моральном плане.

Вооруженные силы России (ВС РФ) должны продолжить наносить удары по важной инфраструктуре Украины, чтобы уберечь украинцев от вредной пропаганды и призывов президента Владимира Зеленского к захвату Крыма. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов. «Уверен, надо продолжать „замес“ украинской инфраструктуры», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Он добавил, что удары по инфраструктуре Украины, которая отвечает за распространение пропаганды и угрожающих заявлений Зеленского по поводу захвата Крыма, позволят оградить украинское население от столь вредной информации. Аксенов отметил, что Крыма и всех освобожденных Россией территорий Зеленскому «не видать как своих ушей». Ранее Владимир Зеленский поделился информацией о планах украинской власти захватить полуостров Крым. По его словам, Вооруженные силы Украины активно к этому готовятся как в техническом, так и в моральном плане.