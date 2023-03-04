Экономист Остапкович спрогнозировал уменьшение урожая в 2023 году

05 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В прошлом году в России была высокая урожайность Фото: Сергей Венявский © URA.RU В этом году ожидается сниженная урожайность, так как в 2022 году этот показатель на очень высоком уровне. В беседе с URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович объяснил это тем, что земля в 2023 году будет отдыхать. «У нас в прошлом году был великолепный урожай и зерновых, и животноводства, и растениеводства. Земля, к сожалению, не дает постоянства. Она не дает постоянно хороший или плохой урожай. Земля очень циклична, она должна отдыхать. Если в прошлом году был прекрасный урожай, в том числе и растениеводство, то, наверно, в этом году земля будет отдыхать и даст, может быть, меньший урожай», — сказал Георгий Остапкович. Также экономист не исключил, что до лета возможны скачки цен на сельскохозяйственную продукцию. «Подобные эксцессы, конечно, будут, но на какие продукты сказать невозможно, потому что новый урожай не заложен, посевные не прошли. Сельскохозяйственные продукты зависят от урожая и урожайности. А урожайность зависит от погоды, климатических условий», — уточнил он. При этом, как подчеркнул Остапкович, фундаментальных признаков провала в хорошем уровне урожая в 2023 году нет.

В этом году ожидается сниженная урожайность, так как в 2022 году этот показатель на очень высоком уровне. В беседе с URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович объяснил это тем, что земля в 2023 году будет отдыхать. «У нас в прошлом году был великолепный урожай и зерновых, и животноводства, и растениеводства. Земля, к сожалению, не дает постоянства. Она не дает постоянно хороший или плохой урожай. Земля очень циклична, она должна отдыхать. Если в прошлом году был прекрасный урожай, в том числе и растениеводство, то, наверно, в этом году земля будет отдыхать и даст, может быть, меньший урожай», — сказал Георгий Остапкович. Также экономист не исключил, что до лета возможны скачки цен на сельскохозяйственную продукцию. «Подобные эксцессы, конечно, будут, но на какие продукты сказать невозможно, потому что новый урожай не заложен, посевные не прошли. Сельскохозяйственные продукты зависят от урожая и урожайности. А урожайность зависит от погоды, климатических условий», — уточнил он. При этом, как подчеркнул Остапкович, фундаментальных признаков провала в хорошем уровне урожая в 2023 году нет.