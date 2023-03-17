Французский политик: США придут на российский рынок вместо европейцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины электроники Курган, эльдорадо, бытовая техника
Китай и США могут заменить европейские компании в РФ, заявил Флориан Филиппо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вместо Европы на российский рынок с большой вероятностью придут США и Китай. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Я думаю, что Россия станет еще более самодостаточной, чем раньше. И потом, да, Китай придет на рынок. <…> США наверняка воспользуются ситуацией», — сказал Флориан Филиппо в интервью РИА Новости.

Филиппо сравнил ситуацию с Ираном, когда европейские компании покинули страну из-за санкций. Однако спустя время на иранский рынок пришли американские фирмы.

После начала спецоперации на Украине многие европейские компании покинули Россию. По данным экономистов из Швейцарии Саймона Эвенетта и Никколо Пизани, около девяти процентов западных компаний прекратили сотрудничество с российской стороной, передает «Федеральное агентство новостей».

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вместо Европы на российский рынок с большой вероятностью придут США и Китай. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Я думаю, что Россия станет еще более самодостаточной, чем раньше. И потом, да, Китай придет на рынок. <…> США наверняка воспользуются ситуацией», — сказал Флориан Филиппо в интервью РИА Новости. Филиппо сравнил ситуацию с Ираном, когда европейские компании покинули страну из-за санкций. Однако спустя время на иранский рынок пришли американские фирмы. После начала спецоперации на Украине многие европейские компании покинули Россию. По данным экономистов из Швейцарии Саймона Эвенетта и Никколо Пизани, около девяти процентов западных компаний прекратили сотрудничество с российской стороной, передает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...