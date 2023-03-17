Французский политик: США придут на российский рынок вместо европейцев

17 марта 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Китай и США могут заменить европейские компании в РФ, заявил Флориан Филиппо Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вместо Европы на российский рынок с большой вероятностью придут США и Китай. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Я думаю, что Россия станет еще более самодостаточной, чем раньше. И потом, да, Китай придет на рынок. <…> США наверняка воспользуются ситуацией», — сказал Флориан Филиппо в интервью РИА Новости. Филиппо сравнил ситуацию с Ираном, когда европейские компании покинули страну из-за санкций. Однако спустя время на иранский рынок пришли американские фирмы. После начала спецоперации на Украине многие европейские компании покинули Россию. По данным экономистов из Швейцарии Саймона Эвенетта и Никколо Пизани, около девяти процентов западных компаний прекратили сотрудничество с российской стороной, передает «Федеральное агентство новостей».

Вместо Европы на российский рынок с большой вероятностью придут США и Китай. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Я думаю, что Россия станет еще более самодостаточной, чем раньше. И потом, да, Китай придет на рынок. <…> США наверняка воспользуются ситуацией», — сказал Флориан Филиппо в интервью РИА Новости. Филиппо сравнил ситуацию с Ираном, когда европейские компании покинули страну из-за санкций. Однако спустя время на иранский рынок пришли американские фирмы. После начала спецоперации на Украине многие европейские компании покинули Россию. По данным экономистов из Швейцарии Саймона Эвенетта и Никколо Пизани, около девяти процентов западных компаний прекратили сотрудничество с российской стороной, передает «Федеральное агентство новостей».