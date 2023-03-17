Французский политик: США придут на российский рынок вместо европейцев

Вместо Европы на российский рынок с большой вероятностью придут США и Китай. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Я думаю, что Россия станет еще более самодостаточной, чем раньше. И потом, да, Китай придет на рынок. <…> США наверняка воспользуются ситуацией», — сказал Флориан Филиппо в интервью РИА Новости.
Филиппо сравнил ситуацию с Ираном, когда европейские компании покинули страну из-за санкций. Однако спустя время на иранский рынок пришли американские фирмы.
После начала спецоперации на Украине многие европейские компании покинули Россию. По данным экономистов из Швейцарии Саймона Эвенетта и Никколо Пизани, около девяти процентов западных компаний прекратили сотрудничество с российской стороной, передает «Федеральное агентство новостей».
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