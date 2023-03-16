Экс-советник Пентагона Макгрегор: США подготовили ВСУ для ударов по России

17 марта 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Дуглас Макгрегор признался, что США помогают ВСУ наносить удары по РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон в течение восьми лет готовил украинскую армию к нанесению ударов по России. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанести вред России, мы потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий. Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. <…> Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот», — отметил военный в своем блоге на YouTube . Дуглас Макгрегор добавил, что Россия — сильный противник, так как у нее есть передовые системы противовоздушной обороны. «Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились», — заключил полковник. Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты вели подготовку украинских военных уже задолго до начала Россией СВО. По его словам, украинские вооруженные силы (ВСУ) обучались в США в течение очень долгого времени. «Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами», — признался он.

Вашингтон в течение восьми лет готовил украинскую армию к нанесению ударов по России. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанести вред России, мы потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий. Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. <…> Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот», — отметил военный в своем блоге на YouTube. Дуглас Макгрегор добавил, что Россия — сильный противник, так как у нее есть передовые системы противовоздушной обороны. «Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились», — заключил полковник. Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты вели подготовку украинских военных уже задолго до начала Россией СВО. По его словам, украинские вооруженные силы (ВСУ) обучались в США в течение очень долгого времени. «Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами», — признался он.