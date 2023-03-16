Экс-советник Пентагона Макгрегор: США подготовили ВСУ для ударов по России

Вашингтон в течение восьми лет готовил украинскую армию к нанесению ударов по России. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанести вред России, мы потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий. Мы продолжали ошибочно считать Россию хорошо вооруженной бензоколонкой. <…> Однако мы обнаружили, что все с точностью до наоборот», — отметил военный в своем блоге на
Дуглас Макгрегор добавил, что Россия — сильный противник, так как у нее есть передовые системы противовоздушной обороны. «Времена, когда американские ВВС могли летать безнаказанно, закончились», — заключил полковник.
Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные Штаты вели подготовку украинских военных уже задолго до начала Россией СВО. По его словам, украинские вооруженные силы (ВСУ) обучались в США в течение очень долгого времени. «Когда я еще был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно, мы помогали их силам специального назначения различными методами», — признался он.
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