MAX за месяц заблокировал 67 тысяч подозрительных аккаунтов

За август в MAX было заблокировано около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, а свыше 13 тысяч вредоносных файлов удалены. Об этом сообщают специалисты Центра безопасности мессенджера.
«Всего заблокировано около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 13 тысяч вредоносных файлов», — сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой VK. Наиболее частой причиной блокировки стали спам-рассылки.
Представители мессенджера подчеркнули, что основной задачей сотрудников центра остается защита пользователей от мошенников и вредоносных программ. Круглосуточный мониторинг обращений помогает оперативно выявлять и блокировать подозрительные аккаунты.
Число пользователей MAX на данный момент превысило 30 миллионов. В период с конца августа по начало сентября отмечается значительное увеличение активности сервиса. Через мессенджер совершается более 8 миллионов вызовов. С момента запуска платформы пользователями было отправлено свыше 1 миллиарда сообщений.
