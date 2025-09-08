MAX за месяц заблокировал 67 тысяч подозрительных аккаунтов

Центр безопасности МАХ выявил более 13 тысяч вредоносных файлов
За август в MAX было заблокировано около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, а свыше 13 тысяч вредоносных файлов удалены. Об этом сообщают специалисты Центра безопасности мессенджера.

«Всего заблокировано около 67 тысяч подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 13 тысяч вредоносных файлов», — сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой VK. Наиболее частой причиной блокировки стали спам-рассылки.

Представители мессенджера подчеркнули, что основной задачей сотрудников центра остается защита пользователей от мошенников и вредоносных программ. Круглосуточный мониторинг обращений помогает оперативно выявлять и блокировать подозрительные аккаунты.

Число пользователей MAX на данный момент превысило 30 миллионов. В период с конца августа по начало сентября отмечается значительное увеличение активности сервиса. Через мессенджер совершается более 8 миллионов вызовов. С момента запуска платформы пользователями было отправлено свыше 1 миллиарда сообщений.

У URA.RU также есть канал в MAX. Оставаться в курсе главных новостей России и мира вместе с агентством можно, перейдя по ссылке.

