Мэр из ХМАО провел отпуск в ДНР

Глава Таежного Аширов передал автомобиль и снаряжение военным в ДНР

20 апреля 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Военнослужащим из ХМАО передали посылки от земляков (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из ХМАО получили посылки, снаряжение и автомобиль от земляков. В зону проведения спецоперации в составе группы их доставил глава поселка Таежный Советского района Артем Аширов. Мэр посетил Донецкую Народную Республику (ДНР) в отпуске. «В составе волонтерской группы таежников обеспечили доставку автомобиля, гуманитарного груза, специального оборудования и снаряжения в зону специальной военной операции. Квадрокоптеры, цифровые прицелы, окопные свечи, маскировочные сети, школьные письма и рисунки, ну, и конечно, посылки солдатам — общими усилиями жителей Таежного, общественных волонтерских движений Советского района, г. Югорск, при поддержке главы Советского района Евгения Буренкова, удалось реализовать все намеченные задачи», — сообщается на странице мэра в соцсети «ВКонтакте». Аширов добавил, что встреча с земляками в ДНР произвела на него впечатление. «Встреча с нашими парнями — отдельный отпечаток в сердце, родные лица для нас и для них, после передачи гуманитарки долго не могли расстаться с земляками», — поделился глава поселка. Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из Урая получили посылки от земляков. В зону проведения СВО их доставил депутат гордумы Артем Бабенко. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями СВО является денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие из ХМАО получили посылки, снаряжение и автомобиль от земляков. В зону проведения спецоперации в составе группы их доставил глава поселка Таежный Советского района Артем Аширов. Мэр посетил Донецкую Народную Республику (ДНР) в отпуске. «В составе волонтерской группы таежников обеспечили доставку автомобиля, гуманитарного груза, специального оборудования и снаряжения в зону специальной военной операции. Квадрокоптеры, цифровые прицелы, окопные свечи, маскировочные сети, школьные письма и рисунки, ну, и конечно, посылки солдатам — общими усилиями жителей Таежного, общественных волонтерских движений Советского района, г. Югорск, при поддержке главы Советского района Евгения Буренкова, удалось реализовать все намеченные задачи», — сообщается на странице мэра в соцсети «ВКонтакте». Аширов добавил, что встреча с земляками в ДНР произвела на него впечатление. «Встреча с нашими парнями — отдельный отпечаток в сердце, родные лица для нас и для них, после передачи гуманитарки долго не могли расстаться с земляками», — поделился глава поселка. Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из Урая получили посылки от земляков. В зону проведения СВО их доставил депутат гордумы Артем Бабенко. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями СВО является денацификация и демилитаризация.