19 апреля 2023

Мэр из ХМАО провел отпуск в ДНР

Глава Таежного Аширов передал автомобиль и снаряжение военным в ДНР
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Военнослужащим из ХМАО передали посылки от земляков (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из ХМАО получили посылки, снаряжение и автомобиль от земляков. В зону проведения спецоперации в составе группы их доставил глава поселка Таежный Советского района Артем Аширов. Мэр посетил Донецкую Народную Республику (ДНР) в отпуске.

«В составе волонтерской группы таежников обеспечили доставку автомобиля, гуманитарного груза, специального оборудования и снаряжения в зону специальной военной операции. Квадрокоптеры, цифровые прицелы, окопные свечи, маскировочные сети, школьные письма и рисунки, ну, и конечно, посылки солдатам — общими усилиями жителей Таежного, общественных волонтерских движений Советского района, г. Югорск, при поддержке главы Советского района Евгения Буренкова, удалось реализовать все намеченные задачи», — сообщается на странице мэра в соцсети «ВКонтакте».

Аширов добавил, что встреча с земляками в ДНР произвела на него впечатление. «Встреча с нашими парнями — отдельный отпечаток в сердце, родные лица для нас и для них, после передачи гуманитарки долго не могли расстаться с земляками», — поделился глава поселка.

Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из Урая получили посылки от земляков. В зону проведения СВО их доставил депутат гордумы Артем Бабенко.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями СВО является денацификация и демилитаризация.

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Военнослужащие из ХМАО получили посылки, снаряжение и автомобиль от земляков. В зону проведения спецоперации в составе группы их доставил глава поселка Таежный Советского района Артем Аширов. Мэр посетил Донецкую Народную Республику (ДНР) в отпуске. «В составе волонтерской группы таежников обеспечили доставку автомобиля, гуманитарного груза, специального оборудования и снаряжения в зону специальной военной операции. Квадрокоптеры, цифровые прицелы, окопные свечи, маскировочные сети, школьные письма и рисунки, ну, и конечно, посылки солдатам — общими усилиями жителей Таежного, общественных волонтерских движений Советского района, г. Югорск, при поддержке главы Советского района Евгения Буренкова, удалось реализовать все намеченные задачи», — сообщается на странице мэра в соцсети «ВКонтакте». Аширов добавил, что встреча с земляками в ДНР произвела на него впечатление. «Встреча с нашими парнями — отдельный отпечаток в сердце, родные лица для нас и для них, после передачи гуманитарки долго не могли расстаться с земляками», — поделился глава поселка. Ранее URA.RU писало, что военнослужащие из Урая получили посылки от земляков. В зону проведения СВО их доставил депутат гордумы Артем Бабенко. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными целями СВО является денацификация и демилитаризация.
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