Адвокат Жорин: ФНС видит даже подарки блогерам, с которых нужно платить налог

09 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

ФНС знает о всех денежных историях россиян, отметил Сергей Жорин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Система искусственного интеллекта Федеральной налоговой службы (ФНС) позволяет видеть все денежные обороты россиян и даже подаренные блогерам донаты и подарки от подписчиков. Об этом URA.RU рассказал «звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. «Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, когда был руководителем ФНС, внедрил очень эффективное программное обеспечение, это так называемая CRM-система. По сути это некий искусственный интеллект, который анализирует большой объем различной информации между собой и предоставляет ее ответственным лицам ФНС. Анализируется как отчетность, так и банковские переводы между юридическими лицами, физическими, анализируются, так называемые, массовые учредители, директора, номинальные учредители. Огромный объем информации уже в цвете показывает сотрудникам ФНС о том, что данная организация является недобросовестной, сделки или транзакции сомнительными и так далее. С помощью этого искусственного интеллекта, в том числе, устанавливаются налоговые правонарушения, преступления. Поэтому, кто является стирмером (ведущий онлайн-трансляций в интернете, — прим. URA.RU), получает свои донаты, по сути это тоже является доходом. Либо получает подарки, которые облагаются соответствующим налогом, если они сделаны не между близкими родственниками, либо это доход, если организация зарегистрирована или это своего рода ИП», — объяснил Сергей Жорин. По словам адвоката, ФНС давно изучила налоговую историю российских блогеров, просто сейчас настало время ее раскрыть. «ФНС видит все или практически все и то, что не трогали блогеров, не говорит о том, что они что-то не знали. Вполне возможно, что был определенный по ним блок. Их старались не трогать, поскольку они консолидируют большое количество людей, подписчиков, избирателей, граждан. Дабы, может быть, не создавать общественную напряженность, их не трогали. Сейчас, видимо, этот блок был снят или наоборот даже дана команда, поэтому у ФНС есть вся информация. Если им дан зеленый свет, то скоро мы увидим много разного интересного», — подчеркнул Жорин. Ранее «Ведомости» сообщили, ссылаясь на несколько источников, что ФНС с начала 2022 года занялась популярными блогерами РФ. Тогда же служба начала уведомлять их о необходимости задекларировать доходы. Позже уголовное дело за неуплату налогов завели на автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую. По данным Следственного Комитета РФ, она не доплатила с 2019 по 2021 год 918 миллионов рублей. По решению суда Москвы, ее до 26 июня отправили под домашний арест и запретили выходить в интернет. Налоговая служба также приостановила операции по счетам жены рэпера Джигана — модели и блогера Оксаны Самойловой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Система искусственного интеллекта Федеральной налоговой службы (ФНС) позволяет видеть все денежные обороты россиян и даже подаренные блогерам донаты и подарки от подписчиков. Об этом URA.RU рассказал «звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. «Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, когда был руководителем ФНС, внедрил очень эффективное программное обеспечение, это так называемая CRM-система. По сути это некий искусственный интеллект, который анализирует большой объем различной информации между собой и предоставляет ее ответственным лицам ФНС. Анализируется как отчетность, так и банковские переводы между юридическими лицами, физическими, анализируются, так называемые, массовые учредители, директора, номинальные учредители. Огромный объем информации уже в цвете показывает сотрудникам ФНС о том, что данная организация является недобросовестной, сделки или транзакции сомнительными и так далее. С помощью этого искусственного интеллекта, в том числе, устанавливаются налоговые правонарушения, преступления. Поэтому, кто является стирмером (ведущий онлайн-трансляций в интернете, — прим. URA.RU), получает свои донаты, по сути это тоже является доходом. Либо получает подарки, которые облагаются соответствующим налогом, если они сделаны не между близкими родственниками, либо это доход, если организация зарегистрирована или это своего рода ИП», — объяснил Сергей Жорин. По словам адвоката, ФНС давно изучила налоговую историю российских блогеров, просто сейчас настало время ее раскрыть. «ФНС видит все или практически все и то, что не трогали блогеров, не говорит о том, что они что-то не знали. Вполне возможно, что был определенный по ним блок. Их старались не трогать, поскольку они консолидируют большое количество людей, подписчиков, избирателей, граждан. Дабы, может быть, не создавать общественную напряженность, их не трогали. Сейчас, видимо, этот блок был снят или наоборот даже дана команда, поэтому у ФНС есть вся информация. Если им дан зеленый свет, то скоро мы увидим много разного интересного», — подчеркнул Жорин. Ранее «Ведомости» сообщили, ссылаясь на несколько источников, что ФНС с начала 2022 года занялась популярными блогерами РФ. Тогда же служба начала уведомлять их о необходимости задекларировать доходы. Позже уголовное дело за неуплату налогов завели на автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую. По данным Следственного Комитета РФ, она не доплатила с 2019 по 2021 год 918 миллионов рублей. По решению суда Москвы, ее до 26 июня отправили под домашний арест и запретили выходить в интернет. Налоговая служба также приостановила операции по счетам жены рэпера Джигана — модели и блогера Оксаны Самойловой.