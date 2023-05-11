Полковник Пентагона Батлер сравнил конфликт на Украине с футболом

11 мая 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Американцы следят за конфликтом на Украине как за футболом Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американцы наблюдают за конфликтом на Украине как за футболом. Об этом заявил полковник Пентагона Дэйв Батлер. «Мы наслаждаемся американским футболом, наблюдая за тем, как мяч летит по полю. И мы с нетерпением ждем возможности увидеть, на что способны украинцы», — рассказал эксперт Дэйв Батлер. Его слова передает украинское издание «РБК-Украина».



Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрек развал ВСУ без помощи военных НАТО. Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что Украине хватит сил для наступления лишь на одном участке, сообщает телеканал 360.

Американцы наблюдают за конфликтом на Украине как за футболом. Об этом заявил полковник Пентагона Дэйв Батлер. «Мы наслаждаемся американским футболом, наблюдая за тем, как мяч летит по полю. И мы с нетерпением ждем возможности увидеть, на что способны украинцы», — рассказал эксперт Дэйв Батлер. Его слова передает украинское издание «РБК-Украина». Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предрек развал ВСУ без помощи военных НАТО. Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что Украине хватит сил для наступления лишь на одном участке, сообщает телеканал 360.