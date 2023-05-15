Как оплачивают больничные родителю при болезни ребенка

Родителям при болезни ребенка разрешено бесплатно получать обезболивающие средства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выплаты родителю при болезни ребенка зависят от стажа работы, вида лечения и возраста ребенка. URA.RU рассказывает, какие права есть у родителя и сколько дней больничного будет оплачено.

Важен возраст ребенка

Если ребенку меньше восьми лет, родителю будет оплачено 100% заработка независимо от стажа. От восьми лет — оплата за первые 10 дней болезни с учетом стажа, потом — половина среднего заработка. Детям от 15 лет — весь период с учетом стажа. Сам стаж также имеет значение. Например, за меньше пяти лет отработки будет выплачено лишь 60% среднего заработка. За стаж от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка. Больше 8 лет — 100% среднего заработка.

Права родителей при болезни детей

• Разрешается изучать медицинские документы и консультироваться с другими специалистами. Можно получать бесплатные лекарства для детей до 3 лет, а в многодетных семьях — до 6 лет.

• Выбор поликлиники и врача по полису ОМС. Однако не чаще одного раза в год. Разрешено оформление больничного листа и получение пособий при наличии трудового договора.

• При необходимости требовать обезболивающие средства для ребенка. Разрешается получать налоговый вычет при оплате лечения

• Требовать соблюдения врачебной тайны. Можно получать бесплатное питание и спальное места для ребенка младше 4 лет при стационарном лечении.