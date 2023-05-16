Курганский завод поможет построить мост в Перми. Фото

На курганском заводе изготовят металлоконструкции для пермского моста
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, курганстальмост
Курганское предприятие примет участие в стройке в Перми Фото:

На предприятии «Курганстальмост» изготовят металлоконструкции для строительства моста через реку Ива в Перми. Информация опубликована в официальной группе завода в соцсети «ВКонтакте».

«„Курганстальмост“ изготовит и отгрузит на возведение моста через реку Ива 2068 тонн металлоконструкций. Мост станет частью первого этапа строительства трассы ТР-53. Его длина — 330 метров», — говорится в опубликованном сообщении. Мост возводят над существующей переправой с автомобильным движением. Сейчас завершено строительство трех из семи опор.

Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост», которое участвует во многих проектах по строительству социальных объектов в Курганской области, за год увеличило чистую прибыль более чем на полмиллиарда рублей. В 2022 году выручка составила 24,1 млрд рублей, чистая прибыль — 901 110 000 рублей.

На курганском заводе изготовят металлоконструкции для пермского моста: фото
На курганском мостостроительном заводе изготовят 2068 металлоконструкций
Фото:

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На предприятии «Курганстальмост» изготовят металлоконструкции для строительства моста через реку Ива в Перми. Информация опубликована в официальной группе завода в соцсети «ВКонтакте». «„Курганстальмост“ изготовит и отгрузит на возведение моста через реку Ива 2068 тонн металлоконструкций. Мост станет частью первого этапа строительства трассы ТР-53. Его длина — 330 метров», — говорится в опубликованном сообщении. Мост возводят над существующей переправой с автомобильным движением. Сейчас завершено строительство трех из семи опор. Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост», которое участвует во многих проектах по строительству социальных объектов в Курганской области, за год увеличило чистую прибыль более чем на полмиллиарда рублей. В 2022 году выручка составила 24,1 млрд рублей, чистая прибыль — 901 110 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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