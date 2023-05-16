Курганский завод поможет построить мост в Перми. Фото

На курганском заводе изготовят металлоконструкции для пермского моста

16 мая 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Курганское предприятие примет участие в стройке в Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На предприятии «Курганстальмост» изготовят металлоконструкции для строительства моста через реку Ива в Перми. Информация опубликована в официальной группе завода в соцсети «ВКонтакте». «„Курганстальмост“ изготовит и отгрузит на возведение моста через реку Ива 2068 тонн металлоконструкций. Мост станет частью первого этапа строительства трассы ТР-53. Его длина — 330 метров», — говорится в опубликованном сообщении. Мост возводят над существующей переправой с автомобильным движением. Сейчас завершено строительство трех из семи опор. Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост», которое участвует во многих проектах по строительству социальных объектов в Курганской области, за год увеличило чистую прибыль более чем на полмиллиарда рублей. В 2022 году выручка составила 24,1 млрд рублей, чистая прибыль — 901 110 000 рублей. На курганском мостостроительном заводе изготовят 2068 металлоконструкций Фото: официальная группа завода «Курганстальмост» в соцсети «ВКонтакте».

На предприятии «Курганстальмост» изготовят металлоконструкции для строительства моста через реку Ива в Перми. Информация опубликована в официальной группе завода в соцсети «ВКонтакте». «„Курганстальмост“ изготовит и отгрузит на возведение моста через реку Ива 2068 тонн металлоконструкций. Мост станет частью первого этапа строительства трассы ТР-53. Его длина — 330 метров», — говорится в опубликованном сообщении. Мост возводят над существующей переправой с автомобильным движением. Сейчас завершено строительство трех из семи опор. Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост», которое участвует во многих проектах по строительству социальных объектов в Курганской области, за год увеличило чистую прибыль более чем на полмиллиарда рублей. В 2022 году выручка составила 24,1 млрд рублей, чистая прибыль — 901 110 000 рублей.