Депутат Госдумы Новичков: в России планируют переобучить полмиллиона человек на патриотов

19 мая 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

В РФ займутся поиском специалистов для возрождения патриотической кафедры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На базе Московского государственного института культуры (МГИК) планируют переобучить полмиллиона человек из сферы культуры по патриотическому образцу за пять лет. Об этом URA.RU сообщил член рабочей группы по возрождению патриотического института культуры, депутат Госдумы РФ Николай Новичков. «Сейчас в вузе (МГИК — прим. URA.RU) учится пять тысяч студентов. Это хорошо. Но есть задача профессиональной переподготовки и повышения квалификации нынешних руководителей и работников в сфере культуры и государственной культурной политики. Мы бы хотели, таким образом, переобучить на патриотических основаниях, например, полмиллиона человек за пять лет. В этой части, важно это делать, в основном, в регионах с выездом преподавателей на территории. Это задача и вуза, и Минкультуры России, которое призвано модернизировать государственное задание для МГИК», — сказал Николай Новичков. Программы обучения специалистов культурной политики и продвижении духовных ценностей в патриотическом институте культуры уже разрабатываются и будут представлены в июле 2023 года, отметил депутат. «Поиск специалистов продлится до конца мая. В течение июня будут сформированы команды, разрабатывающие собственные проекты, а уже в июле авторы этих проектов смогут обсудить свои наработки, чтобы потом лично представить их министру культуры России Ольге Любимовой. Члены руководящей группы пообещали с помощью общих усилий найти интересные решения для выведения ВУЗа на принципиально иной уровень развития как ключевого центра отечественно патриотического образования в сфере культуры и культурной политики» — сообщил собеседник агентства. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, который также входит в рабочую группу, подчеркнул, что необходимость такой специальности обусловлена современными вызовами. «Для меня „Рабочая группа по возрождению МГИК“ это тест на готовность Министерства культуры и в целом системы исполнительной власти работать по-новому и быть способной адекватно отвечать на вызовы времени. Готовность правящего меньшинства соответствовать ожиданиям управляемого большинства в изменяющихся условиях — показатель живет цивилизация или погибает», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало о планах Минультуры РФ совместно и Госдумы по созданию современного патриотического высшего учебного заведения. По словам депутата Госдумы Николая Новичкова, в нем будут обучать агитаторов-пропагандистов, которые будут продвигать в массы духовные ценности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На базе Московского государственного института культуры (МГИК) планируют переобучить полмиллиона человек из сферы культуры по патриотическому образцу за пять лет. Об этом URA.RU сообщил член рабочей группы по возрождению патриотического института культуры, депутат Госдумы РФ Николай Новичков. «Сейчас в вузе (МГИК — прим. URA.RU) учится пять тысяч студентов. Это хорошо. Но есть задача профессиональной переподготовки и повышения квалификации нынешних руководителей и работников в сфере культуры и государственной культурной политики. Мы бы хотели, таким образом, переобучить на патриотических основаниях, например, полмиллиона человек за пять лет. В этой части, важно это делать, в основном, в регионах с выездом преподавателей на территории. Это задача и вуза, и Минкультуры России, которое призвано модернизировать государственное задание для МГИК», — сказал Николай Новичков. Программы обучения специалистов культурной политики и продвижении духовных ценностей в патриотическом институте культуры уже разрабатываются и будут представлены в июле 2023 года, отметил депутат. «Поиск специалистов продлится до конца мая. В течение июня будут сформированы команды, разрабатывающие собственные проекты, а уже в июле авторы этих проектов смогут обсудить свои наработки, чтобы потом лично представить их министру культуры России Ольге Любимовой. Члены руководящей группы пообещали с помощью общих усилий найти интересные решения для выведения ВУЗа на принципиально иной уровень развития как ключевого центра отечественно патриотического образования в сфере культуры и культурной политики» — сообщил собеседник агентства. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, который также входит в рабочую группу, подчеркнул, что необходимость такой специальности обусловлена современными вызовами. «Для меня „Рабочая группа по возрождению МГИК“ это тест на готовность Министерства культуры и в целом системы исполнительной власти работать по-новому и быть способной адекватно отвечать на вызовы времени. Готовность правящего меньшинства соответствовать ожиданиям управляемого большинства в изменяющихся условиях — показатель живет цивилизация или погибает», — добавил он. Ранее URA.RU сообщало о планах Минультуры РФ совместно и Госдумы по созданию современного патриотического высшего учебного заведения. По словам депутата Госдумы Николая Новичкова, в нем будут обучать агитаторов-пропагандистов, которые будут продвигать в массы духовные ценности.