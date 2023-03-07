Минкультуры совместно с Госдумой создает вуз для обучения агитаторов-пропагандистов

08 марта 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Патриотическое образование будет организовано на базе МГИК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минультуры РФ совместно с Госдумой создадут рабочую группу по созданию современного патриотического высшего учебного заведения, где будут обучать агитаторов-пропагандистов. Об этом говорится в письме Министерства, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Минкультуры России рассмотрело ваше обращение о формировании на базе Московского государственного института культуры современного патриотического высшего учебного заведения и сообщает о готовности создать соответствующую рабочую группу под председательством заместителя Министра культуры Российской Федерации Н.А.Преподобной. Просим вас направить предложения по кандидатурам в состав рабочей группы. Одновременно выражаем вам благодарность за внимание к вопросам патриотического воспитания молодежи и дальнейшего развития российской культуры», — говорится в документе. Один из авторов инициативы депутат Госдумы РФ Николай Новичков объяснил корреспонденту агентства, что планируется изучать на базе данного учебного заведения. «За 30 лет декларирования отказа от госидеалогии, что у нас произошло в свое время? Мы потеряли квалификацию агитаторов-пропагандистов. Современный деятель культуры — это не просто творец. Это еще транслятор духовных ценностей. Грубо говоря, ни одно слово, сказанное публично, не должно работать против России. Оно должно всегда работать на сплочение общества, на решение общих задач. Это и для повышения квалификации, и для второго образования, и для допобразования, и для первого тоже. Все направления, специальности, которые связаны с культурной деятельностью, мы должны их все адоптировать под новые условия. Нет задачи сделать в чистом виде агитаторов-пропагандистов. Есть задача перевести формат образования в культурной сфере на решение государственных задач, связанных с продвижением духовно-нравственных ценностей», — подчеркнул собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минультуры РФ совместно с Госдумой создадут рабочую группу по созданию современного патриотического высшего учебного заведения, где будут обучать агитаторов-пропагандистов. Об этом говорится в письме Министерства, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Минкультуры России рассмотрело ваше обращение о формировании на базе Московского государственного института культуры современного патриотического высшего учебного заведения и сообщает о готовности создать соответствующую рабочую группу под председательством заместителя Министра культуры Российской Федерации Н.А.Преподобной. Просим вас направить предложения по кандидатурам в состав рабочей группы. Одновременно выражаем вам благодарность за внимание к вопросам патриотического воспитания молодежи и дальнейшего развития российской культуры», — говорится в документе. Один из авторов инициативы депутат Госдумы РФ Николай Новичков объяснил корреспонденту агентства, что планируется изучать на базе данного учебного заведения. «За 30 лет декларирования отказа от госидеалогии, что у нас произошло в свое время? Мы потеряли квалификацию агитаторов-пропагандистов. Современный деятель культуры — это не просто творец. Это еще транслятор духовных ценностей. Грубо говоря, ни одно слово, сказанное публично, не должно работать против России. Оно должно всегда работать на сплочение общества, на решение общих задач. Это и для повышения квалификации, и для второго образования, и для допобразования, и для первого тоже. Все направления, специальности, которые связаны с культурной деятельностью, мы должны их все адоптировать под новые условия. Нет задачи сделать в чистом виде агитаторов-пропагандистов. Есть задача перевести формат образования в культурной сфере на решение государственных задач, связанных с продвижением духовно-нравственных ценностей», — подчеркнул собеседник URA.RU.