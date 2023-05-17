17 мая 2023

Киссинджер: Украину нужно принять в НАТО из-за ее малоопытного руководства

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Генри Киссинджер заявил, что Европа заставляет Украину сражаться в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине необходимо дать членство в НАТО из-за ее малоопытного руководства в Европе. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», — сказал Киссинджер в интервью британской газете The Economist. Он отметил, что Украина станет страной с наилучшим военным потенциалом и наименее стратегическим опытным руководством в Европе. Однако он указал, что европейцы не хотят видеть страну в альянсе, по его словам, европейские страны заставляют Киев сражаться в зоне спецоперации, снабжая оружием.

После начала спецоперации России на Украине Киев отправил заявку на вступление в военно-политический блок, однако членство не может рассматриваться даже как вариант в данный момент, пишет Financial Times, напоминает «Царьград». НАТО готова предложить Украине только средства для противостояния с Россией в зоне конфликта, но не членство в Североатлантическом альянсе, пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что Украина официально стала членом киберцентра НАТО, передает телеканал 360. Политолог Евгений Михайлов считает, что это не изменит положения сил в киберпространстве, а атаки на российские сетевые ресурсы будут усиливаться все равно.

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Украине необходимо дать членство в НАТО из-за ее малоопытного руководства в Европе. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне», — сказал Киссинджер в интервью британской газете The Economist. Он отметил, что Украина станет страной с наилучшим военным потенциалом и наименее стратегическим опытным руководством в Европе. Однако он указал, что европейцы не хотят видеть страну в альянсе, по его словам, европейские страны заставляют Киев сражаться в зоне спецоперации, снабжая оружием. После начала спецоперации России на Украине Киев отправил заявку на вступление в военно-политический блок, однако членство не может рассматриваться даже как вариант в данный момент, пишет Financial Times, напоминает «Царьград». НАТО готова предложить Украине только средства для противостояния с Россией в зоне конфликта, но не членство в Североатлантическом альянсе, пишет газета The Wall Street Journal. Ранее стало известно, что Украина официально стала членом киберцентра НАТО, передает телеканал 360. Политолог Евгений Михайлов считает, что это не изменит положения сил в киберпространстве, а атаки на российские сетевые ресурсы будут усиливаться все равно.
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