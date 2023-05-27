ВСУ обстреляли Белгородскую область 229 раз за сутки: главное к вечеру 27 мая

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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
ВСУ атаковали Белгородскую область 229 раз за сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область 229 раз за 26 мая, сообщил губернатор региона. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о новых вторжениях диверсантов в Россию. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 мая.

  • ВСУ атаковали Белгородскую область 229 раз за сутки. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что основные повреждения пришлись на Шебекинский район.
  • В Офисе Зеленского пообещали новые вторжения диверсантов в Россию. По словам советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, по мере того, как контрнаступление будет набирать обороты, российские повстанческие группировки будут чаще совершать вторжения в РФ.
  • Подоляк заявил, что контрнаступление не имеет определенной даты. Он уточнил, что подготовка к нему займет продолжительное время.
  • Киев готовит операцию по захвату Запорожской АЭС. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, операция включает в себя форсирование Днепра.
  • В Белгороде БПЛА атаковал местную ТЭЦ. Обошлось без пострадавших.
  • Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна готова начать контрнаступление в любой день. По его словам, ВСУ готовятся и попросту не имеют права на ошибку.
  • Беспилотные дроны, которыми пытались атаковать российский корабль «Иван Хурс», были запущены из военно-морского оперативного центра при участии Вашингтона. Также выяснилось, Украина атаковала корабль, выпустив беспилотный катер в условиях тумана.

  • Российские системы ПВО перехватили украинские крылатые ракеты Storm Shadow. Также системы уничтожили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, передает Пятый канал.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область 229 раз за 26 мая, сообщил губернатор региона. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о новых вторжениях диверсантов в Россию. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 мая. Российские системы ПВО перехватили украинские крылатые ракеты Storm Shadow. Также системы уничтожили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, передает Пятый канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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