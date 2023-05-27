ВСУ обстреляли Белгородскую область 229 раз за сутки: главное к вечеру 27 мая

ВСУ атаковали Белгородскую область 229 раз за сутки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область 229 раз за 26 мая, сообщил губернатор региона. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о новых вторжениях диверсантов в Россию. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 мая.
- ВСУ атаковали Белгородскую область 229 раз за сутки. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что основные повреждения пришлись на Шебекинский район.
- В Офисе Зеленского пообещали новые вторжения диверсантов в Россию. По словам советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, по мере того, как контрнаступление будет набирать обороты, российские повстанческие группировки будут чаще совершать вторжения в РФ.
- Подоляк заявил, что контрнаступление не имеет определенной даты. Он уточнил, что подготовка к нему займет продолжительное время.
- Киев готовит операцию по захвату Запорожской АЭС. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, операция включает в себя форсирование Днепра.
- В Белгороде БПЛА атаковал местную ТЭЦ. Обошлось без пострадавших.
- Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна готова начать контрнаступление в любой день. По его словам, ВСУ готовятся и попросту не имеют права на ошибку.
- Беспилотные дроны, которыми пытались атаковать российский корабль «Иван Хурс», были запущены из военно-морского оперативного центра при участии Вашингтона. Также выяснилось, Украина атаковала корабль, выпустив беспилотный катер в условиях тумана.
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Российские системы ПВО перехватили украинские крылатые ракеты Storm Shadow. Также системы уничтожили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, передает Пятый канал.
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