Украина пыталась атаковать корабль «Иван Хурс», скрываясь в тумане

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«Иван Хурс» был атакован во время плохой видимости, сообщил Максим Манежин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» был атакован украинскими силами в условиях плохой видимости из-за тумана. Об этом сообщил экипаж корабля.

«Заметили [беспилотный катер] выходящим из тумана. После первого взрыва туман как будто испарился, сами не ожидали такого эффекта», — рассказал член экипажа корабля сержант Максим Панежин. Его слова приводит РИА Новости. Как отметил сержант, взрыв первого беспилотника рассеял туман, и это позволило экипажу обнаружить остальные беспилотные катера.

Ранее Минобороны сообщило о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать корабль Черноморского флота. Отбивших атаку членов экипажа представили к наградам.

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Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» был атакован украинскими силами в условиях плохой видимости из-за тумана. Об этом сообщил экипаж корабля. «Заметили [беспилотный катер] выходящим из тумана. После первого взрыва туман как будто испарился, сами не ожидали такого эффекта», — рассказал член экипажа корабля сержант Максим Панежин. Его слова приводит РИА Новости. Как отметил сержант, взрыв первого беспилотника рассеял туман, и это позволило экипажу обнаружить остальные беспилотные катера. Ранее Минобороны сообщило о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать корабль Черноморского флота. Отбивших атаку членов экипажа представили к наградам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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