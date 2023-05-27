Украина пыталась атаковать корабль «Иван Хурс», скрываясь в тумане

Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» был атакован украинскими силами в условиях плохой видимости из-за тумана. Об этом сообщил экипаж корабля.
«Заметили [беспилотный катер] выходящим из тумана. После первого взрыва туман как будто испарился, сами не ожидали такого эффекта», — рассказал член экипажа корабля сержант Максим Панежин. Его слова приводит РИА Новости. Как отметил сержант, взрыв первого беспилотника рассеял туман, и это позволило экипажу обнаружить остальные беспилотные катера.
Ранее Минобороны сообщило о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать корабль Черноморского флота. Отбивших атаку членов экипажа представили к наградам.
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