Картаполов призвал создать единый штаб по охране границы с Украиной

26 мая 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

В Госдуме придумали, как защитить Белгородскую область от атак ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области достаточно представителей силовых ведомств для того, чтобы создать единый штаб по охране границы с Украиной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны», — сказал Картаполов в беседе с РБК. Депутат указал, что сейчас в России каждое силовое ведомство «работает на себя». Он призвал создать единое ведомство, чтобы расширить совместную работу на фоне спецоперации. 22 мая в Белгородскую область проникли украинские диверсанты, напоминает телеканал 360. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о наличии вопросов к Минобороны РФ, передает «Национальная служба новостей». В Кремле отреагировали на комментарии Гладкова. Там отметили, что в рамках спецоперации возникают вопросы на которые дают ответы. Сейчас в регионе созданы семь батальонов теробороны. Корреспондент BBC Фрэнк Гарднер заявил, что атака на Белгородскую область обернется для украинских военнослужащих (ВСУ) напастью.

В Белгородской области достаточно представителей силовых ведомств для того, чтобы создать единый штаб по охране границы с Украиной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны», — сказал Картаполов в беседе с РБК. Депутат указал, что сейчас в России каждое силовое ведомство «работает на себя». Он призвал создать единое ведомство, чтобы расширить совместную работу на фоне спецоперации. 22 мая в Белгородскую область проникли украинские диверсанты, напоминает телеканал 360. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о наличии вопросов к Минобороны РФ, передает «Национальная служба новостей». В Кремле отреагировали на комментарии Гладкова. Там отметили, что в рамках спецоперации возникают вопросы на которые дают ответы. Сейчас в регионе созданы семь батальонов теробороны. Корреспондент BBC Фрэнк Гарднер заявил, что атака на Белгородскую область обернется для украинских военнослужащих (ВСУ) напастью.