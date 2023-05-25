25 мая 2023

Картаполов призвал создать единый штаб по охране границы с Украиной

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В Госдуме придумали, как защитить Белгородскую область от атак ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области достаточно представителей силовых ведомств для того, чтобы создать единый штаб по охране границы с Украиной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны», — сказал Картаполов в беседе с РБК.

Депутат указал, что сейчас в России каждое силовое ведомство «работает на себя». Он призвал создать единое ведомство, чтобы расширить совместную работу на фоне спецоперации.

22 мая в Белгородскую область проникли украинские диверсанты, напоминает телеканал 360. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о наличии вопросов к Минобороны РФ, передает «Национальная служба новостей». В Кремле отреагировали на комментарии Гладкова. Там отметили, что в рамках спецоперации возникают вопросы на которые дают ответы. Сейчас в регионе созданы семь батальонов теробороны. Корреспондент BBC Фрэнк Гарднер заявил, что атака на Белгородскую область обернется для украинских военнослужащих (ВСУ) напастью.

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В Белгородской области достаточно представителей силовых ведомств для того, чтобы создать единый штаб по охране границы с Украиной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «То есть создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства, для того чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны», — сказал Картаполов в беседе с РБК. Депутат указал, что сейчас в России каждое силовое ведомство «работает на себя». Он призвал создать единое ведомство, чтобы расширить совместную работу на фоне спецоперации. 22 мая в Белгородскую область проникли украинские диверсанты, напоминает телеканал 360. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о наличии вопросов к Минобороны РФ, передает «Национальная служба новостей». В Кремле отреагировали на комментарии Гладкова. Там отметили, что в рамках спецоперации возникают вопросы на которые дают ответы. Сейчас в регионе созданы семь батальонов теробороны. Корреспондент BBC Фрэнк Гарднер заявил, что атака на Белгородскую область обернется для украинских военнослужащих (ВСУ) напастью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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