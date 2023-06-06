В Ульяновской области увеличилось количество погибших от отравления сидром

Количество жертв отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 20 человек. Об этом рассказали в минздраве Ульяновской области.
«Число жертв отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло с 18 до 20 человек», — говорится в telegram-канале минздрава. Там добавили, что общее число погибших в результате подобных случаев в различных регионах страны, по официальным данным, достигло 30 человек.
5 июня в Димитровграде в Ульяновской области произошло массовок отравление, в результате которой погибли десятки людей из-за употребления суррогатного сидра. URA.RU давало краткую сводку по происшествию. В ходе расследования было выявлено, что суррогатный сидр, которым были отравлены люди, содержал метанол и этилбутират. Всего было изъято 216 кег (емкость для хранения пива или сидра — прим. URA.RU) отравленного напитка в Ульяновской области.
Количество жертв отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 20 человек. Об этом рассказали в минздраве Ульяновской области. «Число жертв отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло с 18 до 20 человек», — говорится в telegram-канале минздрава. Там добавили, что общее число погибших в результате подобных случаев в различных регионах страны, по официальным данным, достигло 30 человек. 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области произошло массовок отравление, в результате которой погибли десятки людей из-за употребления суррогатного сидра. URA.RU давало краткую сводку по происшествию. В ходе расследования было выявлено, что суррогатный сидр, которым были отравлены люди, содержал метанол и этилбутират. Всего было изъято 216 кег (емкость для хранения пива или сидра — прим. URA.RU) отравленного напитка в Ульяновской области.