В Ульяновской области увеличилось количество погибших от отравления сидром

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Общее число жертв составляет 30 человек Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

Количество жертв отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 20 человек. Об этом рассказали в минздраве Ульяновской области.

«Число жертв отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло с 18 до 20 человек», — говорится в telegram-канале минздрава. Там добавили, что общее число погибших в результате подобных случаев в различных регионах страны, по официальным данным, достигло 30 человек.

5 июня в Димитровграде в Ульяновской области произошло массовок отравление, в результате которой погибли десятки людей из-за употребления суррогатного сидра. URA.RU давало краткую сводку по происшествию. В ходе расследования было выявлено, что суррогатный сидр, которым были отравлены люди, содержал метанол и этилбутират. Всего было изъято 216 кег (емкость для хранения пива или сидра — прим. URA.RU) отравленного напитка в Ульяновской области.

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Количество жертв отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до 20 человек. Об этом рассказали в минздраве Ульяновской области. «Число жертв отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло с 18 до 20 человек», — говорится в telegram-канале минздрава. Там добавили, что общее число погибших в результате подобных случаев в различных регионах страны, по официальным данным, достигло 30 человек. 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области произошло массовок отравление, в результате которой погибли десятки людей из-за употребления суррогатного сидра. URA.RU давало краткую сводку по происшествию. В ходе расследования было выявлено, что суррогатный сидр, которым были отравлены люди, содержал метанол и этилбутират. Всего было изъято 216 кег (емкость для хранения пива или сидра — прим. URA.RU) отравленного напитка в Ульяновской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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