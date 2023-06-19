Кого освободят от уголовной ответственности в обмен на военную службу

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовного наказания в обмен на военную службу

19 июня 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Человек, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности Фото: Сергей Русанов © URA.RU В системе обеспечения законодательной деятельности был опубликован законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны России. Этот документ был внесен в Госдуму. URA.RU собрало информацию о том, какие категории граждан могут быть освобождены от уголовной ответственности в обмен на военную службу в случае принятия этого законопроекта. Кто будет иметь право на освобождение от наказания Если человек совершил преступление небольшой или средней тяжести и был призван на военную службу в период мобилизации или военного времени, или заключил контракт в такой период, то он может быть освобожден от уголовной ответственности. Однако, уголовное дело в отношении такого человека должно быть приостановлено, только если приговор еще не вынесен. Также, освобождение от наказания возможно только если он был награжден во время военной службы или был уволен со службы, за исключением увольнения по ряду оснований, таких как лишение воинского звания.

Законопроект предлагает применить такой же подход и к тем, кто совершил преступление во время прохождения военной службы. Однако, в законопроекте отсутствует оговорка о том, что это касается лишь тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести.

Если человек уже был осужден, но был призван на военную службу в период мобилизации или военного времени, или заключил контракт с вооруженными силами, то он может быть освобожден от наказания условно после награждения или увольнения со службы. Ограничение по тяжести совершенных преступлений в таком случае отсутствует. Однако, если человек совершает новое преступление в период прохождения военной службы, то ему будет назначено наказание по совокупности приговоров.

Согласно законопроекту, военнослужащие, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они были призваны на военную службу в период мобилизации или военного времени, или заключили контракт в такой период. Однако, дело в отношении таких военнослужащих должно быть приостановлено только при условии, что приговор еще не вынесен. Освобождение от наказания также возможно только при наличии награды или увольнения со службы, за исключением случаев увольнения по определенным основаниям.

Законопроект также предусматривает механизм погашения судимости для тех, кто уже отбыл наказание или вышел по условно-досрочному освобождению. Их судимость может быть погашена со дня награждения государственной наградой или увольнения с военной службы. Оговорка о тяжести совершенных преступлений в данной статье отсутствует.

Кроме того, в Думе рассматривается другой законопроект, который предусматривает изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». В соответствии с данным законопроектом, в период мобилизации, военного положения и военного времени контракт может быть заключен с гражданами, находящимися под следствием (если предварительное расследование приостановлено), с гражданами, имеющими судимость, за исключением судимости за ряд преступлений, а также с отбывшими наказание в колонии, если их судимость снята или погашена. Законопроект также предлагает разрешить заключать контракт с ограниченно годными по состоянию здоровья военнослужащими, при условии отсутствия определенных заболеваний.

В системе обеспечения законодательной деятельности был опубликован законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт с Минобороны России. Этот документ был внесен в Госдуму. URA.RU собрало информацию о том, какие категории граждан могут быть освобождены от уголовной ответственности в обмен на военную службу в случае принятия этого законопроекта.