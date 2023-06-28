Россияне в соцсетях паникуют из-за выявленного в Монголии случая чумы

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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, эпидемия, анализ, инфекция
В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза чумы на территорию России исключен. Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Россияне в социальных сетях переживают из-за выявленного в Монголии случая заражения человека чумой. Некоторые из них уверены в том, что инфекция уже начала распространяться на территории России. Однако главный научный сотрудник «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Платонов заявил URA.RU, что это не так.

После того, как появилась информация о том, что в 500 км от российской границы в Монголии у человека была выявлена чума, пользователи социальных сетей начали распространять панические сообщения. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Доброе утро….что за инфа насчет завоза чумы на территории России?» — написал один из пользователей, хотя официальных данных о проникновении инфекции в страну озвучено не было.

«Эта информация не соответствует действительности. Это хайп», — подтвердил журналисту агентства Александр Платонов. В Роспотребнадзоре ранее также отметили, что риск завоза чумы на территорию нашей страны исключен.

Панические сообщения о начале распространения чумы на территории России связаны с тем, что в граничащей с некоторыми российскими территориями Монголией были зафиксированы очаги этой опасной инфекцией. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал регионам принять необходимые меры профилактики.

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Россияне в социальных сетях переживают из-за выявленного в Монголии случая заражения человека чумой. Некоторые из них уверены в том, что инфекция уже начала распространяться на территории России. Однако главный научный сотрудник «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Платонов заявил URA.RU, что это не так. После того, как появилась информация о том, что в 500 км от российской границы в Монголии у человека была выявлена чума, пользователи социальных сетей начали распространять панические сообщения. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Доброе утро….что за инфа насчет завоза чумы на территории России?» — написал один из пользователей, хотя официальных данных о проникновении инфекции в страну озвучено не было. «Эта информация не соответствует действительности. Это хайп», — подтвердил журналисту агентства Александр Платонов. В Роспотребнадзоре ранее также отметили, что риск завоза чумы на территорию нашей страны исключен. Панические сообщения о начале распространения чумы на территории России связаны с тем, что в граничащей с некоторыми российскими территориями Монголией были зафиксированы очаги этой опасной инфекцией. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал регионам принять необходимые меры профилактики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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