Telegraph: королевская семья Британии вынуждена серьезно экономить на энергии

29 июня 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

Королевской семье приходится снижать температуру в Букингемском дворце Фото: Министерство обороны Великобритании Королевская семья Великобритании понизила температуру в Букингемском дворце из-за возросших цен на энергоносители. Об этом написали в The Telegraph со ссылкой на отчет о финансах семьи. «Ежегодный отчет Sovereign Grant о королевских финансах, опубликованный в четверг, показывает, что были предприняты „согласованные усилия“ по снижению температуры в занятых комнатах до 19°C и „обучению персонала“ отключать термостат до 16°C в свободных комнатах», — указали в материале. Также во дворце были выключены газовые лампы. Уточняется, что такая экономия связана с растущими тарифами на энергоносители, реконструкцией Букингемского дворца, а также смертью королевы Елизаветы II. Кроме того, король Карл III потратил на свою коронацию и похороны Елизаветы II куда больше, чем заработал, поэтому королевская семья была вынуждена выделить на текущие расходы более 20 миллионов фунтов стерлингов из своих резервов. После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, престол занял Карл III, который был коронован 6 мая этого года, напоминают «Дни.ру». По данным СМИ, на церемонию коронации король потратил от 50 до 100 миллионов фунтов стерлингов, пишет Пятый канал.

Королевская семья Великобритании понизила температуру в Букингемском дворце из-за возросших цен на энергоносители. Об этом написали в The Telegraph со ссылкой на отчет о финансах семьи. «Ежегодный отчет Sovereign Grant о королевских финансах, опубликованный в четверг, показывает, что были предприняты „согласованные усилия“ по снижению температуры в занятых комнатах до 19°C и „обучению персонала“ отключать термостат до 16°C в свободных комнатах», — указали в материале. Также во дворце были выключены газовые лампы. Уточняется, что такая экономия связана с растущими тарифами на энергоносители, реконструкцией Букингемского дворца, а также смертью королевы Елизаветы II. Кроме того, король Карл III потратил на свою коронацию и похороны Елизаветы II куда больше, чем заработал, поэтому королевская семья была вынуждена выделить на текущие расходы более 20 миллионов фунтов стерлингов из своих резервов. После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, престол занял Карл III, который был коронован 6 мая этого года, напоминают «Дни.ру». По данным СМИ, на церемонию коронации король потратил от 50 до 100 миллионов фунтов стерлингов, пишет Пятый канал.