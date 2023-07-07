Военэксперт объяснил смертельную опасность от кассетных боеприпасов

Военэксперт Артамонов: большинство кассетных боеприпасов имеет некондиционные внутренние субзаряды

08 июля 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Ранее в Белом доме подтвердили, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы Фото: Charles Rosemond / U.S. Department of Defense © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кассетные боеприпасы, которые будут отправлены США Украине, произведены в 1980-х годах, именно поэтому в них образовались опасные внутренние субзаряды. Об этом предупредил военный эксперт Александр Артамонов. «Большой процент снарядов, произведенных в конце 1980-х, долго хранившихся, имеет уже некондиционные внутренние субзаряды. Боеприпас такого рода не взрывается при ударе о землю, но остается взрывоопасным. Он может взорваться от вибрации при движении человека или машины рядом», — объяснил Артамонов NEWS.ru . По его словам, их очень трудно разминировать — только если подорвать на месте. Ранее, 7 июля, представители Белого дома сообщили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. В ответ на это глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предупредил Вашингтон о жестком ответе Москвы на такую помощь Киеву. Кассетные боеприпасы опасны разрывом в воздухе, так как после этого они выпускают множество маленьких бомб, которые могут за считанное время покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей.

Кассетные боеприпасы, которые будут отправлены США Украине, произведены в 1980-х годах, именно поэтому в них образовались опасные внутренние субзаряды. Об этом предупредил военный эксперт Александр Артамонов. «Большой процент снарядов, произведенных в конце 1980-х, долго хранившихся, имеет уже некондиционные внутренние субзаряды. Боеприпас такого рода не взрывается при ударе о землю, но остается взрывоопасным. Он может взорваться от вибрации при движении человека или машины рядом», — объяснил Артамонов NEWS.ru. По его словам, их очень трудно разминировать — только если подорвать на месте. Ранее, 7 июля, представители Белого дома сообщили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. В ответ на это глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предупредил Вашингтон о жестком ответе Москвы на такую помощь Киеву. Кассетные боеприпасы опасны разрывом в воздухе, так как после этого они выпускают множество маленьких бомб, которые могут за считанное время покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей.