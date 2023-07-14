В Госдуме требуют запретить иноагентам участвовать в выборах

Депутат Госдумы Луговой предложил ввести запрет на ведение политической деятельности иноагентами

14 июля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Андрей Луговой сообщил, что иноагентам нужно запретить политическую деятельность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Иноагентам нужно запретить ведение политической деятельности. Таким мнением поделился депутат Госдумы Андрей Луговой. «Настаиваю, что следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на ведение какой-либо политической деятельности. Причем, необходимо распространить эту меру как на самих членов реестра, так и на пособников иноагентов, — написал Луговой в своем telegram-канале. Он отметил, что это вынужденная мера, которая повысит уровень безопасности в стране. По словам депутата, иностранные агенты приносят ущерб национальным интересам, как враги народа. Луговой сообщил, что для них нужно ограничить возможность получать поддержку со стороны общества. Ранее глава комиссии нижней палаты парламента Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает усиление контроля за исполнением закона об иностранных агентах, передает RT. За невыполнение предписания Минюста РФ об устранении нарушений закона об иностранных агентах штраф может составить до 300 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».

Иноагентам нужно запретить ведение политической деятельности. Таким мнением поделился депутат Госдумы Андрей Луговой. «Настаиваю, что следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на ведение какой-либо политической деятельности. Причем, необходимо распространить эту меру как на самих членов реестра, так и на пособников иноагентов, — написал Луговой в своем telegram-канале. Он отметил, что это вынужденная мера, которая повысит уровень безопасности в стране. По словам депутата, иностранные агенты приносят ущерб национальным интересам, как враги народа. Луговой сообщил, что для них нужно ограничить возможность получать поддержку со стороны общества. Ранее глава комиссии нижней палаты парламента Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает усиление контроля за исполнением закона об иностранных агентах, передает RT. За невыполнение предписания Минюста РФ об устранении нарушений закона об иностранных агентах штраф может составить до 300 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».