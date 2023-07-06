06 июля 2023

Захарова: «Англо-американская школа в Москве»* продвигала нетрадиционные ценности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова подчеркнула, что школа нарушала законодательство РФ Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

«Англо-американская школа в Москве» (признана Минюстом РФ иностранным агентом) использовала учебные программы США, пропагандирующие нетрадиционные ценности. Когда Россия потребовала соответствия программы закону, школа решила закрыться. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Кураторы в лице посольств США, Великобритании и Канады продолжали настаивать на „уникальном характере“ [школы], оправдывая этим несоблюдение требований российского законодательства. В процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним», — заявила Захарова, ее слова приведены на официальном сайте МИД России.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон протестует против решения властей РФ включить школу в реестр иностранных агентов. Он также сказал, что подобные решения вызывают беспокойство у страны.

*АНО «Англо-американская школа Москвы» признана Минюстом РФ иноагентом.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Англо-американская школа в Москве» (признана Минюстом РФ иностранным агентом) использовала учебные программы США, пропагандирующие нетрадиционные ценности. Когда Россия потребовала соответствия программы закону, школа решила закрыться. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Кураторы в лице посольств США, Великобритании и Канады продолжали настаивать на „уникальном характере“ [школы], оправдывая этим несоблюдение требований российского законодательства. В процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним», — заявила Захарова, ее слова приведены на официальном сайте МИД России. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон протестует против решения властей РФ включить школу в реестр иностранных агентов. Он также сказал, что подобные решения вызывают беспокойство у страны. *АНО «Англо-американская школа Москвы» признана Минюстом РФ иноагентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...