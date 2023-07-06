Захарова: «Англо-американская школа в Москве»* продвигала нетрадиционные ценности

07 июля 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Захарова подчеркнула, что школа нарушала законодательство РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ «Англо-американская школа в Москве» (признана Минюстом РФ иностранным агентом) использовала учебные программы США, пропагандирующие нетрадиционные ценности. Когда Россия потребовала соответствия программы закону, школа решила закрыться. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Кураторы в лице посольств США, Великобритании и Канады продолжали настаивать на „уникальном характере“ [школы], оправдывая этим несоблюдение требований российского законодательства. В процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним», — заявила Захарова, ее слова приведены на официальном сайте МИД России. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон протестует против решения властей РФ включить школу в реестр иностранных агентов. Он также сказал, что подобные решения вызывают беспокойство у страны. *АНО «Англо-американская школа Москвы» признана Минюстом РФ иноагентом.

«Англо-американская школа в Москве» (признана Минюстом РФ иностранным агентом) использовала учебные программы США, пропагандирующие нетрадиционные ценности. Когда Россия потребовала соответствия программы закону, школа решила закрыться. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Кураторы в лице посольств США, Великобритании и Канады продолжали настаивать на „уникальном характере“ [школы], оправдывая этим несоблюдение требований российского законодательства. В процессе обучения использовались американские учебные программы, в том числе пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним», — заявила Захарова, ее слова приведены на официальном сайте МИД России. Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон протестует против решения властей РФ включить школу в реестр иностранных агентов. Он также сказал, что подобные решения вызывают беспокойство у страны. *АНО «Англо-американская школа Москвы» признана Минюстом РФ иноагентом.