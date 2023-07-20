В Минобороны Белоруссии раскрыли, чем занимается ЧВК «Вагнер» в стране

Солдаты ЧВК «Вагнер» обучают белорусских солдат (архивное фото)
Солдаты ЧВК «Вагнер» продолжают совместные тренировки с армией Белоруссии. Об этом сообщили в минобороны республики.
«Вооруженные силы Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК „Вагнер“», — говорится в
После мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня часть штурмовых отрядов ушла в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко отмечал, что бойцы будут консультировать регулярную армию. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что в республике ЧВК «Вагнер» легализована. Об этом свидетельствует закон о народном ополчении.
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