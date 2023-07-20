В Минобороны Белоруссии раскрыли, чем занимается ЧВК «Вагнер» в стране

ЧВК «Вагнер» продолжает тренировать белорусских бойцов
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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, десантники, десант, военные, солдаты, строй, парад
Солдаты ЧВК «Вагнер» обучают белорусских солдат (архивное фото) Фото:

Солдаты ЧВК «Вагнер» продолжают совместные тренировки с армией Белоруссии. Об этом сообщили в минобороны республики.

«Вооруженные силы Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК „Вагнер“», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Солдаты отрабатывают учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский».

После мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня часть штурмовых отрядов ушла в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко отмечал, что бойцы будут консультировать регулярную армию. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что в республике ЧВК «Вагнер» легализована. Об этом свидетельствует закон о народном ополчении.

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Солдаты ЧВК «Вагнер» продолжают совместные тренировки с армией Белоруссии. Об этом сообщили в минобороны республики. «Вооруженные силы Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК „Вагнер“», — говорится в telegram-канале военного ведомства. Солдаты отрабатывают учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский». После мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня часть штурмовых отрядов ушла в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко отмечал, что бойцы будут консультировать регулярную армию. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что в республике ЧВК «Вагнер» легализована. Об этом свидетельствует закон о народном ополчении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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