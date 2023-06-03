Британский политолог перечислил главные сложности контрнаступления ВСУ

Политолог Галеотти: ВСУ столкнутся сразу с несколькими сложностями при контрнаступлении

03 июня 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

ВСУ столкнутся с задачей адаптировать свою стратегию к новым видам оружия, считает Галеотти Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с несколькими сложностями при предполагаемом контрнаступлении. Во-первых, неизвестно, как быстро армия сможет адаптировать стратегию ведения боевых действий к новым типам оружия. Во-вторых, Киев будет иметь дело с проблемами в логистике. Такое мнение выразил британский политолог Марк Галеотти. «Во-первых, украинцы сталкиваются с проблемами логистики: до какой степени их замедлит нехватка боеприпасов, изношенное оружие, транспортные средства, разобранные на запчасти, и неадекватные методы эвакуации пострадавших? Во-вторых, никто не знает, как быстро украинцы смогут действительно внедрить новое оружие. Научиться ими пользоваться — самая легкая часть. Адаптировать к ним всю их стратегию ведения боевых действий намного сложнее», — рассказал Галеотти британской газете The Times. Галеотти также задался вопросом о том, насколько хорошо ВСУ в принципе смогут адаптироваться к новой технике, предоставленной им Западом. Речь идет о нескольких сотнях танков, а также более тысячи единиц бронетехники иного типа. «Это будет непростая задача», — отметил политолог, комментируя возможности украинцев успешно использовать новое оружие. Кроме того, Галеотти отметил проблемы взаимодействия внутри ВСУ, связанные с иерархией: «те, кто тесно сотрудничал с [ними], отмечают, что все еще существует довольно жесткое иерархическое мышление, особенно на высоких уровнях командной структуры. Это приводит к очень неоднозначным результатам на более низких уровнях». Политолог пояснил свою мысль на примере младших офицеров, которые боятся проявить инициативу, поскольку бояться выговора со стороны начальства. Также Галеотти отметил нехватку опытных офицеров в целом, что ограничивает возможности успешных действий ВСУ. Ранее Галеотти заявлял, что назначение Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск России предвещает серьезное наступление ВС РФ. Также политолог отметил, что украинское контрнаступление не приведет к завершению специальной военной операции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с несколькими сложностями при предполагаемом контрнаступлении. Во-первых, неизвестно, как быстро армия сможет адаптировать стратегию ведения боевых действий к новым типам оружия. Во-вторых, Киев будет иметь дело с проблемами в логистике. Такое мнение выразил британский политолог Марк Галеотти. «Во-первых, украинцы сталкиваются с проблемами логистики: до какой степени их замедлит нехватка боеприпасов, изношенное оружие, транспортные средства, разобранные на запчасти, и неадекватные методы эвакуации пострадавших? Во-вторых, никто не знает, как быстро украинцы смогут действительно внедрить новое оружие. Научиться ими пользоваться — самая легкая часть. Адаптировать к ним всю их стратегию ведения боевых действий намного сложнее», — рассказал Галеотти британской газете The Times. Галеотти также задался вопросом о том, насколько хорошо ВСУ в принципе смогут адаптироваться к новой технике, предоставленной им Западом. Речь идет о нескольких сотнях танков, а также более тысячи единиц бронетехники иного типа. «Это будет непростая задача», — отметил политолог, комментируя возможности украинцев успешно использовать новое оружие. Кроме того, Галеотти отметил проблемы взаимодействия внутри ВСУ, связанные с иерархией: «те, кто тесно сотрудничал с [ними], отмечают, что все еще существует довольно жесткое иерархическое мышление, особенно на высоких уровнях командной структуры. Это приводит к очень неоднозначным результатам на более низких уровнях». Политолог пояснил свою мысль на примере младших офицеров, которые боятся проявить инициативу, поскольку бояться выговора со стороны начальства. Также Галеотти отметил нехватку опытных офицеров в целом, что ограничивает возможности успешных действий ВСУ. Ранее Галеотти заявлял, что назначение Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск России предвещает серьезное наступление ВС РФ. Также политолог отметил, что украинское контрнаступление не приведет к завершению специальной военной операции.