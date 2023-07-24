В минздраве Запорожья опровергли слухи о дефиците лекарств от ВИЧ-инфекции

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Лекарства препараты от ВИЧ СПИД
В этом месяце ожидается дополнительная поставка лекарств от ВИЧ, сообщили в минздраве Фото:
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Опровержение фейковой информации

Все ВИЧ-инфицированные жители Запорожской области получаются необходимые препараты. Об этом заявили в региональном минздраве. Ранее в telegram-каналах стали распространять информацию о том, что в области якобы проблемы с поставками лекарств. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что информация является недостоверной.

«Пациенты с ВИЧ в Запорожской области уже четвертый месяц не получают жизненно необходимы лекарства. Зафиксированы случаи, когда в медцентрах выдают просроченные таблетки или препараты несоответствующего качества», — пишут в telegram-каналах.

В минздраве заявили, что все лекарства соответствуют стандартам. «На сегодня все жители Запорожской области с ВИЧ-инфекцией получают необходимые препараты согласно назначению. Все препараты соответствуют стандартам качества, срок годности — по 2024 год», — заявили в министерстве telegram-каналу «Запорожский вестник». Также отмечается, что в этом месяце ожидается дополнительная поставка лекарств, которая полностью закроет потребности региона до конца 2023 года.

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Все ВИЧ-инфицированные жители Запорожской области получаются необходимые препараты. Об этом заявили в региональном минздраве. Ранее в telegram-каналах стали распространять информацию о том, что в области якобы проблемы с поставками лекарств. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что информация является недостоверной. «Пациенты с ВИЧ в Запорожской области уже четвертый месяц не получают жизненно необходимы лекарства. Зафиксированы случаи, когда в медцентрах выдают просроченные таблетки или препараты несоответствующего качества», — пишут в telegram-каналах. В минздраве заявили, что все лекарства соответствуют стандартам. «На сегодня все жители Запорожской области с ВИЧ-инфекцией получают необходимые препараты согласно назначению. Все препараты соответствуют стандартам качества, срок годности — по 2024 год», — заявили в министерстве telegram-каналу «Запорожский вестник». Также отмечается, что в этом месяце ожидается дополнительная поставка лекарств, которая полностью закроет потребности региона до конца 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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