Сбежавшей с Олимпиады белоруске разрешили выступать за Польшу 07 августа 2023 в 19:10 Размер текста - 17 + Кристина Тимановская получила право участвовать за команду Польши Фото: Лех Сохацки / РИА Новости Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила легкоатлетке Кристине Тимановской выступать за команду Польши. Об этом сообщила сама организация. «Беларусь имеет право представлять Польшу на соревнованиях национальных представителей с 6 августа 2023 года», — говорится в сообщении . Оно опубликовано на официальном сайте организации. Ранее, в 2021 году, спортсменку попытались увезти насильно из олимпийской деревни Токио, передает «Дни.ру». После чего Тимановская получила визу в Польшу. Легкоатлетку из Белоруссии, которая отказалась возвращаться на родину, уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки. Тимановская выставила на eBay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Ее стоимость составляла 5,2 тысячи долларов. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила легкоатлетке Кристине Тимановской выступать за команду Польши. Об этом сообщила сама организация. «Беларусь имеет право представлять Польшу на соревнованиях национальных представителей с 6 августа 2023 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте организации. Ранее, в 2021 году, спортсменку попытались увезти насильно из олимпийской деревни Токио, передает «Дни.ру». После чего Тимановская получила визу в Польшу. Легкоатлетку из Белоруссии, которая отказалась возвращаться на родину, уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки. Тимановская выставила на eBay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Ее стоимость составляла 5,2 тысячи долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям