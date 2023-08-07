Сбежавшей с Олимпиады белоруске разрешили выступать за Польшу

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) разрешила легкоатлетке Кристине Тимановской выступать за команду Польши. Об этом сообщила сама организация.
«Беларусь имеет право представлять Польшу на соревнованиях национальных представителей с 6 августа 2023 года», — говорится
Ранее, в 2021 году, спортсменку попытались увезти насильно из олимпийской деревни Токио, передает «Дни.ру». После чего Тимановская получила визу в Польшу. Легкоатлетку из Белоруссии, которая отказалась возвращаться на родину, уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки. Тимановская выставила на eBay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года. Ее стоимость составляла 5,2 тысячи долларов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.