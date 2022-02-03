США ввели визовые санкции против властей Белоруссии

Госдеп не стал называть имена белорусов, попавших под санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдепартамент США ввел санкции в отношении граждан Белоруссии для «противодействия транснациональным репрессиям». Об этом говорится в пресс-релизе госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

«Государственный департамент вводит визовые ограничения для граждан Белоруссии <…> для противодействия транснациональным репрессиям. Сегодняшние действия направлены против нескольких граждан Белоруссии за их причастность к серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности», — заявил Энтони Блинкен.

Он отметил, что США осуждают все подобные действия, в том числе попытку насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую. «Соединенные Штаты приветствуют усилия Белорусского фонда спортивной солидарности по поддержке и защите прав спортсменов в условиях жесткого подавления режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и продолжающихся репрессий против белорусов внутри страны и за ее пределами», — подчеркнул Блинкен.

В Госдепе отказались называть имена представителей Белоруссии, против которых были введены санкции, из-за конфиденциальности данных, сообщает РИА «Новости». «Мы не можем предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под эту меру», — сказал представитель Госдепа.

Летом 2021 года белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала Олимпийский комитет Белоруссии, из-за чего ее пытались насильно вывезти из Японии. Спортсменка обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет о помощи, а затем попросила политического убежища в Евросоюзе.

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