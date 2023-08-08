Медведев: США пытаются взять реванш у России за войну в Грузии

Медведев пообещал раздавить врагов России по примеру конфликта в Грузии

08 августа 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Против России сегодня воюет НАТО, уточнил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США вновь ведут войну против России, действуя чужими руками. В последний раз они пытались провернуть такое в Южной Осетии 15 лет назад, но РФ помешала планам Вашингтона ослабить Россию войной в Грузии. Теперь США пытаются взять реванш. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что Россия «раздавит» своих врагов, как сделала это на примере с Грузией в 2008 году. «Ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку <…> дала жесткий отпор агрессору [Грузии]. <…> За спиной стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. <…> США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. <…> Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну <…> Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что против России сейчас воюет почти весь Североатлантический альянс. Но Россия добьется победы и мира на своих условиях, уточнил Медведев. Вооруженный конфликт в Южной Осетии проходил в 2008 году. В тот период президентом РФ был Дмитрий Медведев.

США вновь ведут войну против России, действуя чужими руками. В последний раз они пытались провернуть такое в Южной Осетии 15 лет назад, но РФ помешала планам Вашингтона ослабить Россию войной в Грузии. Теперь США пытаются взять реванш. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что Россия «раздавит» своих врагов, как сделала это на примере с Грузией в 2008 году. «Ровно 15 лет назад Россия решительно ответила на подлую атаку <…> дала жесткий отпор агрессору [Грузии]. <…> За спиной стоял коллективный Запад, который уже тогда стремился раскачать ситуацию в непосредственной близости от границ России. <…> США и их вассалам тогда явно не хватило опыта. <…> Сегодня они снова ведут чужими руками преступную войну <…> Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что против России сейчас воюет почти весь Североатлантический альянс. Но Россия добьется победы и мира на своих условиях, уточнил Медведев. Вооруженный конфликт в Южной Осетии проходил в 2008 году. В тот период президентом РФ был Дмитрий Медведев.