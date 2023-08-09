CNN: исход противостояния на Украине будет определяться не Киевом, а США

09 августа 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Выборы президента в США окажут сильный эффект на украинский конфликт, сообщает CNN Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Исход украинского конфликта будет зависеть от США, а не от Киева. Решение американских избирателей на выборах президента США может сыграть важную роль в определении судьбы Украины. Об этом сообщает телеканал CNN. «В ноябре 2024 года избиратели США решат свое собственное будущее на выборах президента. Есть большая вероятность, что это сыграет большую роль в решении судьбы Украины и повлияет на исход украинского конфликта», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что застопорившееся наступление и зимние сложности могут иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов, вызывая вопросы о продолжении поддержки ВСУ. Существует огромное давление на Украину для осуществления долгожданного контрнаступления и достижения значительных прорывов на поле боя этим летом, передают в издании. Однако на данный момент прогресс кажется медленным, а не быстрым, что увеличивает вероятность продолжения конфликта, по крайней мере, до следующего года. Опрос CNN показывает, что 55% избирателей считают, что Конгресс не должен утверждать дополнительное финансирование для поддержки Украины, а около 51% считают, что уже было сделано достаточно, чтобы помочь. Ранее стало известно, что к осени 2023 года станет понятен исход украинского конфликта, который в значительной степени зависит от результатов наступления ВСУ. Контрнаступление Украины будет иметь решающее значение для хода боевых действий. Экс-президент Франции Франсуа Олланд также считает, что исход конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов в США в 2024 году, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исход украинского конфликта будет зависеть от США, а не от Киева. Решение американских избирателей на выборах президента США может сыграть важную роль в определении судьбы Украины. Об этом сообщает телеканал CNN. «В ноябре 2024 года избиратели США решат свое собственное будущее на выборах президента. Есть большая вероятность, что это сыграет большую роль в решении судьбы Украины и повлияет на исход украинского конфликта», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что застопорившееся наступление и зимние сложности могут иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов, вызывая вопросы о продолжении поддержки ВСУ. Существует огромное давление на Украину для осуществления долгожданного контрнаступления и достижения значительных прорывов на поле боя этим летом, передают в издании. Однако на данный момент прогресс кажется медленным, а не быстрым, что увеличивает вероятность продолжения конфликта, по крайней мере, до следующего года. Опрос CNN показывает, что 55% избирателей считают, что Конгресс не должен утверждать дополнительное финансирование для поддержки Украины, а около 51% считают, что уже было сделано достаточно, чтобы помочь. Ранее стало известно, что к осени 2023 года станет понятен исход украинского конфликта, который в значительной степени зависит от результатов наступления ВСУ. Контрнаступление Украины будет иметь решающее значение для хода боевых действий. Экс-президент Франции Франсуа Олланд также считает, что исход конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов в США в 2024 году, передает RT.