Популярные российские банки не присоединятся к тестированию цифрового рубля

Сбер и «Тинькофф» не будут участвовать в пилотном запуске цифрового рубля

09 августа 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Ранее Сбер тестировал цифровой рубль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сбер и Тинькофф Банк не будут участвовать в тестовом запуске цифрового рубля. Такие данные опубликовал ЦБ России. «Тестирование операций с реальными цифровыми рублями начнется 15 августа. В нем примут участие 13 банков (в этом списке нет Сбера и Тинькофф Банка — прим. URA.RU) и ограниченный круг их клиентов», — говорится на сайте ЦБ России. Однако ранее Сбер и Тинькофф Банк участвовали в тестировании цифрового рубля до запуска его пилотной версии. Новость по теме Что такое цифровой рубль и как им пользоваться Цифровой рубль — это дополнение к наличным и безналичным рублям, передает РАПСИ. Он отличается от привычных денег тем, что операции по цифровому рублю будут проходить через ЦБ. Также сообщалось об оплате цифровыми рублями без подключения к интернету, однако каким образом эта технология будет работать, не сообщалось.

Сбер и Тинькофф Банк не будут участвовать в тестовом запуске цифрового рубля. Такие данные опубликовал ЦБ России. «Тестирование операций с реальными цифровыми рублями начнется 15 августа. В нем примут участие 13 банков (в этом списке нет Сбера и Тинькофф Банка — прим. URA.RU) и ограниченный круг их клиентов», — говорится на сайте ЦБ России. Однако ранее Сбер и Тинькофф Банк участвовали в тестировании цифрового рубля до запуска его пилотной версии. Цифровой рубль — это дополнение к наличным и безналичным рублям, передает РАПСИ. Он отличается от привычных денег тем, что операции по цифровому рублю будут проходить через ЦБ. Также сообщалось об оплате цифровыми рублями без подключения к интернету, однако каким образом эта технология будет работать, не сообщалось.