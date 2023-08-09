Популярные российские банки не присоединятся к тестированию цифрового рубля

Сбер и «Тинькофф» не будут участвовать в пилотном запуске цифрового рубля
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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Ранее Сбер тестировал цифровой рубль Фото:

Сбер и Тинькофф Банк не будут участвовать в тестовом запуске цифрового рубля. Такие данные опубликовал ЦБ России.

«Тестирование операций с реальными цифровыми рублями начнется 15 августа. В нем примут участие 13 банков (в этом списке нет Сбера и Тинькофф Банка — прим. URA.RU) и ограниченный круг их клиентов», — говорится на сайте ЦБ России. Однако ранее Сбер и Тинькофф Банк участвовали в тестировании цифрового рубля до запуска его пилотной версии.

Новость по теме
Что такое цифровой рубль и как им пользоваться

Цифровой рубль — это дополнение к наличным и безналичным рублям, передает РАПСИ. Он отличается от привычных денег тем, что операции по цифровому рублю будут проходить через ЦБ. Также сообщалось об оплате цифровыми рублями без подключения к интернету, однако каким образом эта технология будет работать, не сообщалось.

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Сбер и Тинькофф Банк не будут участвовать в тестовом запуске цифрового рубля. Такие данные опубликовал ЦБ России. «Тестирование операций с реальными цифровыми рублями начнется 15 августа. В нем примут участие 13 банков (в этом списке нет Сбера и Тинькофф Банка — прим. URA.RU) и ограниченный круг их клиентов», — говорится на сайте ЦБ России. Однако ранее Сбер и Тинькофф Банк участвовали в тестировании цифрового рубля до запуска его пилотной версии. Цифровой рубль — это дополнение к наличным и безналичным рублям, передает РАПСИ. Он отличается от привычных денег тем, что операции по цифровому рублю будут проходить через ЦБ. Также сообщалось об оплате цифровыми рублями без подключения к интернету, однако каким образом эта технология будет работать, не сообщалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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